EQS-News: SNP: Hauptversammlung beschließt Einführung des dualistischen Leitungssystems – Aufsichtsrat neu gewählt

SNP: Hauptversammlung beschließt Einführung des dualistischen Leitungssystems – Aufsichtsrat neu gewählt



28.09.2023 / 11:52 CET/CEST

Corporate News SNP: Hauptversammlung beschließt Einführung des dualistischen Leitungssystems – Aufsichtsrat neu gewählt Heidelberg, 28. September, 2023 – Die außerordentliche Hauptversammlung der SNP Schneider-Neureither & Partner SE, einem weltweit führenden Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld, hat gestern die Einführung des in Deutschland weit verbreiteten dualistischen Leitungssystems mit einer großen Mehrheit beschlossen. Die Kontrollfunktion übernimmt der neue dreiköpfige Aufsichtsrat, der sich aus Dr. Karl Benedikt Biesinger, Prof. Dr. Thorsten Grenz und Peter Maier zusammensetzt. In seiner konstituierenden Sitzung hat der Aufsichtsrat Dr. Biesinger zum Vorsitzenden und Prof. Dr. Grenz zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen. Durch die vorgenommenen Veränderungen sorgen wir für ein klares und branchenübliches Leitungsmodell mit den in Deutschland für börsennotierte Gesellschaften üblichen zwei Organen Vorstand und Aufsichtsrat. Jetzt kann sich das Team um den CEO Dr. Jens Amail mit voller Kraft dem operativen Geschäft widmen und den bereits erfolgreich eingeschlagenen Weg der Transformation der SNP fortsetzen,” sagt Dr. Karl Benedikt Biesinger, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SNP SE. Prüfungsausschuss In seiner ersten Sitzung hat der Aufsichtsrat zudem einen Prüfungsausschuss eingerichtet. Zwischen dem Prüfungsausschuss und dem Aufsichtsrat besteht Personenidentität; den Vorsitz hat Prof. Dr. Thorsten Grenz als unabhängiges Mitglied inne. Abstimmungsergebnisse Die Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung stehen auf der Website unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/hauptversammlungen/ als Download zur Verfügung.

Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD™-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu re-strukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren. Weltweit vertrauen rund 2.600 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 173,4 Mio. EUR. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com

