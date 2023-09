HELLOFRESH - Ist die Aktie ein Kaufkandidat?

Im Active Trading konnten wir von diesem Run nach dem Ausbruch profitieren. Am 30. August habe ich eine Position in diesem Musterdepot zu 27,96 EUR aufgenommen. Am 13. September habe ich die Hälfte zu 33,06 EUR und am 21. September die andere Hälfte zu 31,71 EUR verkauft. Der Gesamtgewinn lag bei 15,83 %. Das Active Trading ist Teil von stock3 Trademate. Alle Infos dazu gibt es hier.