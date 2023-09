Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Dokumentation über Levada Ski-Renndress gewinnt Delphin in Cannes



29.09.2023 / 09:00 CET/CEST



Die mehrteilige Dokumentation über die Entstehung des Levada Ski-Renndress gewinnt einen Cannes Corporate Media & TV Award.

Ausgezeichnet wurde der Film mit einem goldenen Delphin in der Kategorie Web-Dokumentationen.

Die Produktion wurde von Sunrise und Swiss-Ski an die «Filmgerberei» in Auftrag gegeben und von MySports inhaltlich begleitet. Im Juli 2022 wurde das Design des neuen Swiss-Ski Renndresses Levada enthüllt. Der Weg dahin war nicht kurz. Dem finalen Outfit ging ein langer Prozess voraus, in welchem verschiedene Parteien involviert waren. Die ganze Entstehungsgeschichte wurde dokumentiert und auf Film festgehalten, im Auftrag von Sunrise und Swiss-Ski in Zusammenarbeit mit MySports und der Filmgerberei. Diese Dokumentation hat nun an den Cannes Media & TV Awards einen goldenen Delphin gewonnen in der Kategorie Web-Dokumentationen. «Ein neuer Renndress ist immer ein bewegender Moment im Skisport. Ich freue mich daher besonders für die Fans, dass wir den Entstehungsprozess dokumentarisch begleiten und so ein Stück Sportgeschichte festhalten konnten. Dass dieser Film nun auch ausgezeichnet wurde, spricht für die redaktionelle Qualität und die Bedeutung des Skisports», sagt André Krause, CEO von Sunrise. Die Dokumentation ist in vier Teile unterteilt. Zu Beginn wird die Wichtigkeit eines schnellen Ski-Renndresses erläutert, während im zweiten Teil die verschiedenen Designoptionen diskutiert werden und auf die effektive Produktion eingegangen wird. Im dritten Teil wird Levada von Swiss-Ski Athletinnen und Athleten simulativ getestet. Die vierte Episode ist ein Zusammenschnitt aus dem Enthüllungsevent und zeigt Schweizer Skisportlerinnen und -Sportler auf der Piste im neuen Levada Look. «Es freut mich sehr, dass das Projekt Levada die Jury überzeugen konnte. Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen von der Filmgerberei haben wir sehr viel Herzblut in die Dokumentation gesteckt. Ich bin wirklich stolz und freue mich, dass sich unser Engagement ausgezahlt hat», sagt Toby Stüssi, Head of Content bei MySports. Zum ersten Mal in Action gab es Levada in Sölden 23. Oktober 2022 zu sehen, als die Athletinnen und Athletinnen von Swiss-Ski am Alpine Skiweltcup teilnahmen. Insgesamt haben die neu eingekleideten Schweizer Ski-Stars in der Wettkampfsaison 2022/2023 57 Weltcup-Podestplätze und 7 WM- Medaillen gesichert. Die Episoden der Entstehungsgeschichte sind hier und bei MySports on Demand zu finden. Der vierte und finale Teil ist hier verfügbar. Über die Cannes Corporate Media & TV Awards Die Cannes Corporate Media & TV Awards prämieren alljährlich die weltbesten Wirtschaftsfilme, Online-Medien, Dokumentationen und Reportagen in einem der bedeutendsten Filmzentren der Welt: in Cannes. Es ist das einzige Festival für Wirtschaftsfilme in Cannes, der legendären Stadt der Spiel- und Werbefilme. Gegründet wurde das Festival 2010 von Filmservice International. Pressemitteilung (pdf) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000

Ende der Medienmitteilungen