EQS-News: flatexDEGIRO: CET1-Quote steigt auf über 27 % nach Genehmigung der Wiederanwendung von Kreditrisikominderungstechniken für DEGIRO-Wertpapierkredite durch die BaFin

flatexDEGIRO: CET1-Quote steigt auf über 27 % nach Genehmigung der Wiederanwendung von Kreditrisikominderungstechniken für DEGIRO-Wertpapierkredite durch die BaFin Rückgang der risikogewichteten Aktiva der Gruppe um rund 450 Millionen Euro

Solide Kapitalstruktur eröffnet weitere Möglichkeiten im laufenden Finanzplanungsprozess Frankfurt am Main – Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas führender Online-Broker, gab heute bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der flatexDEGIRO Bank AG heute mitgeteilt hat, dass sie die Wiederanwendung von Kreditrisikominderungstechniken (KRMT) für DEGIRO-Wertpapierkredite mit sofortiger Wirkung genehmigt. Die Entscheidung der BaFin basiert auf den erfolgreichen Fortschritten von flatexDEGIRO bei der Behebung der relevanten Mängel, nachdem die BaFin in Absprache mit dem Sonderbeauftragten eine entsprechende Bewertung vorgenommen hat. Die Wiederanwendung von KRMT für DEGIRO-Wertpapierkrediten wird zu einer direkten Reduzierung der risikogewichteten Aktiva (RWA) der flatexDEGIRO Gruppe führen. Basierend auf den zuletzt gemeldeten Zahlen zum 30. Juni 2023 würden sich die RWA damit um rund ein Drittel oder 450 Millionen Euro auf rund 900 Millionen Euro reduzieren. Basierend hierauf wird sich die harte Kernkapitalquote (CET1) der flatexDEGIRO Gruppe auf über 27 Prozent gegenüber einer aufsichtsrechtlich geforderten CET1-Quote von rund 15,4 Prozent erhöhen, was zu einem regulatorischen Kapitalüberschuss von rund 100 Millionen Euro führt. Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO: "Diese relevanten Feststellungen innerhalb von weniger als zwölf Monaten nach Einführung der Maßnahmen zu beheben, ist ein großer Erfolg. Es erlaubt uns jetzt, den Fokus wieder stärker auf operative Themen zu legen, wie z.B. die Ausweitung unseres Wertpapierkreditangebots auf alle DEGIRO-Kunden in den kommenden Wochen. Ich danke meinem Kollegen Steffen Jentsch, der die Maßnahmen zur Behebung aller Prüfungsfeststellungen leitet, sowie allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen für ihre herausragende Leistung bei der erfolgreichen Verbesserung unserer Prozesse, Dokumentationen und Kontrollen in diesem immens wichtigen Projekt. Ich möchten mich an dieser Stelle auch bei der BaFin und dem Sonderbeauftragten für die kooperative Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit bedanken." Es ist flatexDEGIRO‘s erklärtes Ziel, die Verbesserungen und das entsprechende Bewusstsein dafür fest in der Organisations- und Prozessstruktur zu verankern. Damit ist flatexDEGIRO noch besser für weiteres organisches und anorganisches Wachstum aufgestellt. Dr. Benon Janos, CFO von flatexDEGIRO: "Die erneute Anwendung der Kreditrisikominderungstechniken führt zu einer deutlichen Verbesserung unserer harten Kernkapitalquote und des regulatorischen Kapitalüberschusses, den wir über die regulatorischen Anforderungen hinaus halten. Damit verfügt unsere Gruppe über eine Kapitalstruktur, die uns weitere Möglichkeiten eröffnet. Diese werden wir nach Abschluss des laufenden Finanzplanungsprozesses und entsprechender Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und der Aufsichtsbehörde zu gegebener Zeit bewerten und dem Kapitalmarkt kommunizieren." Kontakt: Achim Schreck

Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation

flatexDEGIRO AG Omniturm - Große Gallusstraße 16-18

60312 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 450001 0 achim.schreck@flatexdegiro.com Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern. Mit über 2,5 Millionen Kundenaccounts und über 67 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2022 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, negativer Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres profitables Wachstum aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.flatexdegiro.com/de.

