EQS-News: niiio finance group AG: niiio finance group steigert Umsatz und EBITDA-Marge im ersten Halbjahr 2023 deutlich

niiio finance group AG: niiio finance group steigert Umsatz und EBITDA-Marge im ersten Halbjahr 2023 deutlich



29.09.2023 / 09:11 CET/CEST

niiio finance group steigert Umsatz und EBITDA-Marge im ersten Halbjahr 2023 deutlich Umsatz erhöht sich um 11% gegenüber dem Vorjahreszeitraum

EBITDA-Marge steigt auf fast elf Prozent

Operativer Cashflow deutlich verbessert Görlitz, 29.09.2023 | Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset- und Wealth-Management, befindet sich nach dem ersten Halbjahr auf gutem Weg, die selbstgesteckten Umsatz- und Ergebnisziele für 2023 zu erfüllen: So steigerte die Gruppe in den ersten sechs Monaten die Umsatzerlöse um 11 % auf 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro). Den überwiegenden Teil trugen die beiden Tochtergesellschaften DSER und PATRONAS Financial Systems dazu bei.

Der Anteil wiederkehrender Umsätze aus Lizenzgeschäft am Gesamtumsatz erhöhte sich auf rund 89% (Vorjahr: 85%). Das deutliche Umsatzwachstum ist auf Größenvorteile im Zuge der erfolgreichen Übernahme der Patronas Financial Systems, aber auch auf neue Produkte zurückzuführen, die im Vorjahr entwickelt und bereits erfolgreich vermarktet wurden.

Auch das Ergebnis von Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im ersten Halbjahr deutlich auf 0,43 Mio. Euro (Vorjahr: 0,3 Mio. Euro), damit liegt die EBITDA-Marge bei knapp 11%. „Hier zeigen sich die erwarteten positiven Effekte aus der gestiegenen Größe der Unternehmensgruppe und den sich daraus ergebenden Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten. Zudem haben wir unsere Kosten im Griff,“ kommentiert Johann Horch, CEO der niiio finance group AG.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist deutlich positiv und beläuft sich auf gut 0,5 Mio. Euro. Dies resultiert aus positiven operativen Ergebnissen einzelner Tochtergesellschaften, die die laufenden Kosten der Holdinggesellschaft überkompensieren konnten.

Horch betont: „Die niiio finance group ist nach dem ersten Halbjahr strategisch wie operativ auf bestem Weg, ihre Wachstumsziele bei gleichzeitiger Verbesserung des Ergebnisses zu erreichen. Das Management Team ist inzwischen bestens eingespielt und arbeitet effizient an der Umsetzung unserer Ziele. Die Weichen für weiteres organisches und anorganisches Wachstum sind gestellt und wir arbeiten mit Hochdruck daran, weitere Skaleneffekte zu generieren.“

Das Management der Gruppe rechnet mit einer anhaltendenden Wachstumsdynamik insbesondere im Bereich des Asset Managements. „Hier werden wir auch weiterhin organisch wachsen,“ erwartet Horch. Als Konsolidierer in einem stark fragmentierten Markt mit zahlreichen kleinen Nischenanbietern sieht niiio vor allem im Bereich des Wealth- Managements gute Chancen für anorganisches Wachstum durch Zukäufe, wobei der Vorstand weiterhin vor allem auf die Profitabilität der potenziellen Targets achtet. Das Unternehmen hat eine klare Strategie für M&A und Post Merger Integration erarbeitet und auch bereits erfolgreich angewandt.

Die niiio-Gruppe plant, in den kommenden Jahren organisch und anorganisch überdurchschnittlich zum Markt zu wachsen. Das Management geht ferner davon aus, dass auf Konzernebene mittelfristig EBITDA-Margen von 10-20% erreichbar sind.

Der vollständige Bericht über das erste Halbjahr 2023 ist auf der Unternehmenswebseite



Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als „one-stop-shop“ digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis – und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie.



Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.









Kontakt:

