Pressestimme: 'Südkurier' zur neuen Causa Merz

KONSTANZ (dpa-AFX) - Der "Südkurier" zur neuen Causa Merz:

"Wenn alle die Axt schwingen, kann man mit dem Florett nichts ausrichten." Diesen richtigen Satz hat Friedrich Merz einmal gesagt - ihn dann aber offensichtlich vergessen. Nach dem "Sozialtourismus"-Vorwurf gegen Flüchtlinge aus der Ukraine liefert der Sauerländer einen weiteren Beweis seiner Lust auf polemische Zuspitzung. Diese ist zwar durchaus ein Würzmittel der politischen Streitkultur - was jeder weiß, der sich jetzt ins Empörungs-Tremolo gegen Merz einreiht. Aber der Parteichef sollte eigentlich wissen: In der CDU-Führung war es stets gute Tradition, die kantigen Äußerungen dem Generalsekretär zu überlassen und sich ansonsten diplomatisch zu äußern. Es stünde auch Merz gut an, einen Bogen um die geistigen Stammtische zu machen."