Tesla-Absatz sinkt wegen gedrosselter Produktion

Bangalore (Reuters) - Die gedrosselte Produktion wegen geplanter Werksschließungen hat den Absatz des weltgrößten Elektroautobauers Tesla gedrückt.

Das US-Unternehmen lieferte im dritten Quartal 435.059 Autos an seine Kunden aus, ein Minus von 6,7 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal, wie Tesla am Montag mitteilte. Damit blieb der Autobauer hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Diese hatten im Durchschnitt mit 454.100 Fahrzeugen gerechnet. Tesla hält weiter an seinem Ziel fest, in diesem Jahr 1,8 Millionen Fahrzeuge auszuliefern.

Einigen Experten zufolge könnten die modernisierten Fabriken die Auslieferungen im vierten Quartal antreiben. Tesla könnte sein Angebot etwa mit Modellen auffrischen, die in China besser mit den Angeboten des US-Konkurrenten Ford und dem chinesischen Elektroautobauer BYD konkurrieren können. Die Auslieferung des aktualisierten Model 3 soll in China und Europa im vierten Quartal beginnen.

