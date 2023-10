Uber Technologies Inc.: Hohe September Nachfrage und höchster Durchschnittspreis seit zwei Jahren!

Uber Eats mit zahlreichen Neuerungen – Auch in KI-Einkaufsassistent soll bald verfügbar sein

Uber stellt sich neben dem Ride-Hailing mit seinen Liefer- und Frachtdiensten sowie auch dem jungen Werbegeschäft auch breiter auf. Ride-Hailing (von Englisch „ride“ = Fahrt und „hail“ = herbeirufen) bezeichnet beispielsweise die Nutzung eines Taxis oder eines anderen Fahrdienstes, wie Uber oder FreeNow. Letzteres soll bis 2024 eine Run-Rate von 1 Mrd. USD (derzeit 650 Mio. USD) erreichen. Beim Lebensmittelliefergeschäft geht Uber angesichts der hohen Inflation auf die Verbraucher zu und will ab 2024 auch Essensmarken und von Medicare und Medicaid unterstützte Zahlungsmethoden akzeptieren. Mit einem neuen KI-Assistenten, der später in diesem Jahr in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada verfügbar sein soll, können Verbraucher chatten, um neue Gerichte und Restaurants zu entdecken oder später auch Essenspläne zu erstellen und günstige Angebote zu finden. Der auf dem PaLM 2 Sprachmodell (LLM) von Google basierende Bot soll dabei auf einen Katalog von über 900.000 Händlern zugreifen können. Gefragt werden kann dann etwa nach „würzigen vegetarischen Thai-Gerichten, trendigen mexikanischen Restaurants in New York oder Teigtaschen für unter 15 USD, die in 30 Minuten geliefert werden“.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: