Schott Pharma: Einer der grössten deutschen Börsengänge des Jahres!

Am 28. September ist SCHOTT Pharma per IPO an die Frankfurter Börse gegangen. Der Ausgabepreis lag bei 27,00 Euro und der erste Kurs an der Börse lag bei 30,00 Euro. Der Börsengang war somit ein voller Erfolg! Nachfolgend werden die Wachstumsaussichten des Konzerns genauer betrachtet.