Intel plant Ausgliederung von Sparte für programmierbare Chips

Der Chiphersteller Intel will seine Sparte für programmierbare Chips ausgliedern.

Der Geschäftsbereich könnte ab Januar nächsten Jahres als eigenständiges Unternehmen betrieben werden, teilte der US-Konzern am Dienstag mit. In den nächsten zwei bis drei Jahren könnte dann ein Börsengang folgen. Intel hatte die Sparte erworben, als der Konzern 2015 Altera für 16,7 Milliarden Dollar kaufte. Programmierbare Chips werden in allen Bereichen eingesetzt - von der Verschlüsselung von Daten bis zu 5G-Mobilfunkgeräten. Die Intel-Managerin Sandra Rivera soll das ausgegliederte Unternehmen führen, das weiter die Intel-Fabrik für die Herstellung seiner Chips nutzen werde. Rivera solle später ersetzt werden, die derzeit das Geschäft mit dem Rechenzentrum und der Künstlichen Intelligenz überwacht. Dieses konkurriert mit Nvidia und Advanced Micro Devices.