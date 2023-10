IRW-News: Collective Metals Inc.: Collective Metals erhält Genehmigung zur erneuten Protokollierung und Beprobung des Bohrkerns von 2014 auf seinem Princeton Projekt

IRW-PRESS: Collective Metals Inc.: Collective Metals erhält Genehmigung zur erneuten Protokollierung und Beprobung des Bohrkerns von 2014 auf seinem Princeton Projekt

4. Oktober 2023, VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-metals-inc/ - freut sich, bekannt zu geben, dass es vom früheren Betreiber, Goldcliff Resource Corporation, die Genehmigung erhalten hat, den Bohrkern aus dem Jahr 2014 zu untersuchen, der aus vier Bohrlöchern innerhalb des Trojan-Condor-Korridors auf dem unternehmenseigenen Projekt Princeton (das "Projekt") gewonnen wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, den verfügbaren Kern erneut zu protokollieren und weitere Proben zu entnehmen. Der Kern wird seit 2014 in Keremeos, British Columbia, gelagert. Bei einem früheren Besuch vor Ort im Mai 2023 wurde festgestellt, dass der Großteil des Kerns weiterhin in gutem Zustand ist.

Die Löcher waren relativ flach, zwischen 135 und 215 m lang und weit auseinanderliegend. Die Löcher dokumentieren niedrige Kupferwerte (<953 ppm), aber sie dokumentieren mineralisierte Epidot-Karbonat-Adern und eine fleckige Epidot-Alteration sowohl im Vulkangestein der Nicola-Gruppe als auch im Intrusionsdiorit. Da das Unternehmen über die erforderliche Genehmigung und den Zugang verfügt, beabsichtigt es, den Bohrkern erneut zu protokollieren und weitere Proben zu entnehmen. Sowohl Collective als auch der vorherige Betreiber sind der Meinung, dass die Bohrlöcher zu flach waren, um das potenzielle mineralisierte System effektiv zu erproben, da sich über der aussichtsreichen Nicola Group eine eozäne Abdeckung befindet.

Das Unternehmen geht davon aus, dass weitere Arbeiten an den Bohrkernen weitere Informationen aus den einzigen Bohrlöchern liefern werden, die bis dato im Zielgebiet des hohen Grundstücks abgeschlossen wurden. Obwohl die Bohrungen relativ oberflächlich sind, dürften sie wertvolle Informationen liefern, insbesondere im Hinblick auf die Art und das Ausmaß der vorhandenen Alteration. Die von der erneuten Aufzeichnung erwarteten Informationen umfassen:

- Mehr Informationen über die Kontaktbeziehungen zwischen Wirtsgestein und nachfolgenden Intrusionen, insbesondere im Hinblick auf die Alteration;

- Identifizierung der verschiedenen Arten und des Ausmaßes der Alteration im Bohrkern;

- Detailliertere Beprobung der mineralisierten Abschnitte; und

- Beprobung von potenziell porphyrartig veränderten Abschnitten für ausgewählte Proben, die in die Porphyry Vectoring-Studie der Mineral Deposit Research Unit an der University of British Columbia aufgenommen werden sollen (siehe Pressemitteilung vom 1. August 2023).

Die Arbeiten des Unternehmens während der Feldsaison 2023 ergaben eine stark anomale Gesteinsprobe (0,535 % Cu) aus dem Gebiet Trojan (siehe Abb. 1 und Pressemitteilung vom 11. September 2023) sowie mehrere Kupferanomalien aus Bodenproben (siehe Pressemitteilung vom 21. September 2023). Die Ergebnisse eines nachfolgenden Phase-II-Bodenprogramms sollen die Bodenanomalien im Korridor Trojan-Condor weiter entwickeln und werden veröffentlicht, sobald sie eingegangen sind und geprüft wurden.

Bei früheren Arbeiten wurden mehrere Vorkommen innerhalb des Trojan-Condor-Korridors und in unmittelbarer Nähe dazu identifiziert, unter anderem die Vorkommen Trojan, Eagle, Shirley, Elk, Raven und Nev sowie zahlreiche MINFILE-Vorkommen (siehe Pressemitteilung vom 5. September 2023). Die Bohrziele wurden anhand von Gesteinsproben an der Oberfläche identifiziert, die hohe Ergebnisse (bis zu 0,655 % Cu, 4,8 g/t Ag und 0,08 g/t Au) aufwiesen, zusammen mit stark anomalen Ergebnissen sowohl von magnetischen (luft- und bodengestützten) als auch von induzierten Polarisationsmessungen (IP) (siehe Pressemitteilung vom 10. August 2023). Das Zielgebiet Trojan-Condor hat eine große Oberfläche (2 km x 4 km bzw. 8 km²) mit mehreren markanten Anomalien der Wiederaufladbarkeit. Die bedeutendste Anomalie ist die Anomalie Condor, die sich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von mindestens 500 Metern erstreckt und sowohl auf eine tiefe Wurzel der Anomalie als auch auf eine bedeutende vertikale Ausdehnung hinweist, innerhalb derer eine potenzielle mineralisierte Lagerstätte abgegrenzt werden kann.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72151/04102023_DE_Collective.001.jpeg

Abbildung 1 - Standorte der Bohrschächte von 2014 in Bezug auf die Ergebnisse der Gesteins- und Bodenproben der Phase I im Trojan-Condor-Korridor im zentralen Teil des Projekts. Die vereinfachte Geologie des Gebiets umfasst die Deckschicht der Princeton-Gruppe aus dem Eozän (gelb), die diskordant über der Nicola-Gruppe aus der späten Trias (grün) liegt. Mehrere spättriassische Diorit-Intrusionen (rot) durchdringen das Grundgestein der Nicola-Gruppe.

Christopher Huggins, Chief Executive Officer von Collective, sagte: Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, den Bohrkern aus der Kampagne 2014 im Korridor Trojan-Condor weiter zu untersuchen und erneut Proben zu entnehmen. Wir sind sehr an weiteren Informationen über die Art und das Ausmaß der Alteration interessiert, die auf die Nähe zu einer mineralisierten Porphyrlagerstätte hinweisen."

Das Projekt des Unternehmens ist über eine Straße leicht zugänglich und liegt unmittelbar westlich des Highway 3 südlich von Princeton, BC, in einem gut etablierten Bergbaurevier mit ausgezeichneter Infrastruktur, lokalen Arbeitskräften und Unterstützungsdiensten. Das Projekt beherbergt das Potenzial für die Identifizierung eines (oder mehrerer) alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen, die vom Alter und vom Lagerstättentyp her der Mine Copper Mountain ähneln. Das Projekt liegt auch etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain von HudBay Minerals Inc., die eine nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserve von 702 Mt mit 0,24 % Kupfer3 beherbergt.

Qualifizierte Person

Diese Pressemitteilung wurde von Rick Walker, P. Geo. geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens für das Projekt Princeton Property gemäß den Bestimmungen von NI 43-101 fungiert.

Die veröffentlichten Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt Princeton.

Referenzen

1 - Kernbohrbericht über das Projekt Tulameen, Whipsaw Target Area, Similkameen Mining Division, G.F. Crooker, Bewertungsbericht 35488, vom Februar 2015, 82 S.

2 - Report on Induced Polarization, Resistivity and Magnetic Surveys in the Tulameen Project Area (NTS 92H07), E. Rockel, interner Bericht von Interpretex Resources Ltd. für Goldcliff Resource Corporation, 10. November 2011.

3 - Copper Mountain Mine Life of Mine Plan and 65Kt/D Expansion Study Update NI 43-101 Report, Richard Klue, VP Technical Services, CMMC; Patrick Redmond, VP Exploration and Geoscience, CMMC; Luis Alberto Chang, VP Mining, CMMC; Berge Simonian, Director of Metallurgy, CMMC; Amaru Humala, Director of Mechanical Engineering, CMMC Scott Weston, VP Business Development and Strategy, Ausenco; August 1, 2022.

Über Collective Metals:

Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert hat. Das Vorzeigegrundstück des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain liegt. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ergiebigen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht erreichbar.

Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten von Ontario, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten abgegrenzt wurden, die beträchtliche Reserven an Li2 O enthalten. Das Landings Lake Lithium Projekt befindet sich 53 km östlich von Ear Falls, Ontario, und umfasst 3.146 Hektar. Das Projekt Whitemud mit mehreren identifizierten Pegmatitaufschlüssen grenzt an das Projekt Landings Lake und besteht aus 381 einzelligen Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 7.775 Hektar.

IM NAMEN VON COLLECTIVE METALS INC.

Christopher Huggins

Vorstandsvorsitzender

T: 604-968-4844

E: chris@collectivemetalsinc.com

