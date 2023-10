Die meistgehandelten Produkte: Anleger bleiben gespalten

Zu Beginn des Handelstages legte der DAX® bis auf 15157,70 Punkte zu. In der Folge geriet der DAX® unter Druck und näherte sich der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten an. Die Marke konnte jedoch gehalten werden und der DAX® stieg in Richtung Tageshöchststand. Die meistgehandelten Produkte spiegeln die Unstimmigkeiten auf den Börsen wider. Bei den Knock-Out-Optionscheinen dominieren die Bullen wobei die Bären bei den Optionscheinen überwiegen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC2WD1 5,41 15108,50 Punkte 14601,219057 Punkte 27,90 Open End DAX ® Call HC2XNS 2,20 15108,50 Punkte 14916,13631 Punkte 66,67 Open End DAX ® Call HC2WD1 5,26 15108,50 Punkte 14601,219057 Punkte 28,67 Open End DAX ® Call HC2XNT 2,23 15108,50 Punkte 14921,362675 Punkte 69,13 Open End DAX ® Call HC2XN7 3,34 15108,50 Punkte 14816,834762 Punkte 45,86 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.10.2023; 13:13 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC1AYL 5,84 15108,50 Punkte 15500,00 Punkte 25,77 12.12.2023 DAX ® Put HC0XSE 4,02 15108,50 Punkte 15100,00 Punkte 37,88 12.12.2023 DAX ® Put HC37SP 11,73 15108,50 Punkte 16200,00 Punkte 12,90 12.03.2024 Alphabet Inc. Class C Call HC182R 2,35 135,99 USD 115,00 USD 5,50 17.01.2024 ProSiebenSat.1 SE Call HC94CS 1,03 5,88 EUR 6,00 EUR 5,76 18.06.2025

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.10.2023; 13:13 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC01NF 4,68 15108,50 Punkte 16611,128993 Punkte -5 Open End DAX ® Short HC73RN 9,24 15108,50 Punkte 15602,88755 Punkte -15 Open End DAX ® Long HC0556 11,22 15108,50 Punkte 14348,35007 Punkte 10 Open End Deutsche Bank AG Long HC15QG 8,73 9,92 EUR 7,441257 EUR 3 Open End Redcare Pharmacy Long HC6YGT 10,72 109,23 EUR 74,390064 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.10.2023; 13:13 Uhr

