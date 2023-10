EQS-News: EVN AG: EVN Capital Markets Day 2023: Umfangreiche Informationen für Investor*innen und Analyst*innen

EQS-News: EVN AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EVN AG: EVN Capital Markets Day 2023: Umfangreiche Informationen für Investor*innen und Analyst*innen



Stefan Szyszkowitz, CEO der EVN Gruppe, hat heute gemeinsam mit Mitgliedern des Senior Managements auf dem Capital Markets Day der EVN vor institutionellen Investor*innen und Analyst*innen ein Update zur Strategie 2030 sowie nähere Einblicke zu den Wachstumstreibern, den Herausforderungen und dem aktualisierten Investitionsprogramm der EVN Gruppe bis 2030 gegeben. Der Präsentation folgte eine Q&A-Session. Der Klimawandel und seine Auswirkungen verändern die Rahmenbedingungen für die gesamte Energiewirtschaft grundlegend. Die EVN möchte sich in diesem von rasantem Wandel geprägten Umfeld entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette als nachhaltige Energiedienstleisterin positionieren und die Energiezukunft aktiv mitgestalten. Im Rahmen des Capital Markets Day 2023 berichtete die EVN über aktuelle Entwicklungen des Unternehmens vor diesem Hintergrund und über wesentliche Veränderungen für die Zukunft. Konkret ging das Management auf folgende Themen ein: Schwerpunkte und Wachstumstreiber der Strategie 2030 der EVN

Energiewirtschaftliche Entwicklungen und Markttrends in den Kernmärkten der EVN

Künftige Entwicklungen im Vertriebsgeschäft

E-Mobilität als neues Geschäftsfeld

Schwerpunkte des Investitionsprogramms bis 2030

Ausbauziele für die erneuerbaren Erzeugungskapazitäten (Windkraft und Photovoltaik)

Ausbau, Modernisierung und Digitalisierung der Netzinfrastruktur vor dem Hintergrund der aktuellen europäischen Klimapolitik und der regulatorischen Rahmenbedingungen in den Kernmärkten der EVN

Säulen der EVN Klimainitiative sowie CO 2 -Reduktionsziele

-Reduktionsziele Geplante Transition hin zu einem 1,5°-Ziel auf Basis des Pariser Klimaschutzabkommens

Innovative Ansätze und Lösungen zur Erschließung neuer Geschäftsfelder Die Präsentation zum Capital Markets Day ist auf unserer Website unter www.evn.at/CMD zum Download verfügbar. Investor Relations, EVN Konzern EVN AG EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, Österreich Investor.relations@evn.at www.evn.at

