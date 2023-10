EQS-News: Rubean AG: Ordentliche Hauptversammlung im vierten Quartal 2023

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Rubean AG: Ordentliche Hauptversammlung im vierten Quartal 2023



06.10.2023 / 11:06 CET/CEST

Rubean AG: Ordentliche Hauptversammlung im vierten Quartal 2023 Umfangreiche Vorbereitungen für das Testat des Wirtschaftsprüfers

Bekanntgabe des genauen Termins über Bundesanzeiger, Homepage und Corporate News München, den 6. Oktober 2023. Die ordentliche Hauptversammlung des FinTech-Unternehmen Rubean AG, (Symbol: R1B:ETR, ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, findet in diesem Jahr 2023 im vierten Quartal statt. Der genaue Termin wird über die gesetzlich erforderlichen Publikationen (Bundesanzeiger) sowie auf der eigenen Homepage und durch eine Corporate News bekannt gegeben, sobald der testierte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 vorliegt. Über Rubean: Die Rubean AG ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung namens PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf dem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird inzwischen von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa genutzt und unterstützt als einzige softPOS-Lösung die girocard (ec-Karte) in Deutschland. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrsmärkten und XETRA notiert. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com

