EQS-News: 029 Group SE: Portfoliounternehmen Limestone Capital erwirbt erstklassiges Hotel im Zentrum von Madrid

Berlin, 9. Oktober 2023. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Limestone Capital AG, ein führender alternativer Vermögensverwalter mit Fokus auf Hospitality und Reisen, seine europäische Präsenz durch den Erwerb eines erstklassigen Hotels im Zentrum von Madrid erweitert hat. Limestone Capital freut sich, den Erwerb des Hotels Axel in der Calle de Atocha in Madrid bekannt zu geben. Limestone erwarb das in Betrieb befindliche Hotel von Hotel Investment Partners (HIP), einem führenden Eigentümer von Ferienhotels in Südeuropa, die sich im Besitz von Blackstone-verwalteten Fonds befinden. Dies ist Limestones zweiter Hoteleinkauf in Spanien und festigt die Präsenz des Unternehmens auf dem dynamischen spanischen Markt. Das zwischen der Plaza Mayor und dem Park Retiro gelegene avantgardistische Hotel blickt auf eine reiche Geschichte zurück und ist für seine einzigartigen Merkmale bekannt. Mit seinen 88 gut ausgestatteten Zimmern bietet es den Gästen einen komfortablen und entspannenden Aufenthalt. Darüber hinaus verfügt das Hotel über einen Pool auf dem Dach, eine lebhafte Bar und ein Restaurant, die den Gästen ein pulsierendes Stadterlebnis bieten. Limestone Capital hat das enorme Potenzial dieses erstklassigen Standorts erkannt und plant, seinen Wert in Zukunft weiter zu steigern. Benjamin Habbel, CEO von Limestone Capital, zeigt sich begeistert von dieser Akquisition: "Diese Akquisition stellt einen großen Meilenstein für Limestone Capital dar, da wir unsere Präsenz in Spanien ausbauen und unser europäisches Portfolio um ein weiteres urbanes Ziel erweitern. Wir engagieren uns sehr für den wachsenden Gastgewerbesektor in Europa und suchen aktiv nach zahlreichen Möglichkeiten für wertsteigernde Akquisitionen und Wachstum." Jeff Coe, Mitbegründer von Limestone Capital, fügt hinzu: "Madrid hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum auf dem Hotelimmobilienmarkt gezeigt, und dieses Wachstum wird sich fortsetzen, da es eine wichtige europäische Hauptstadt und das Tor zu Amerika ist. Wir sind aktiv auf der Suche nach einzigartigen Objekten an einzigartigen Standorten, und dieses Hotel in Madrid passt perfekt in diese Strategie". Das strategische Wachstum von Limestone Capital steht in perfektem Einklang mit der Mission, Reisenden in erstklassigen europäischen Destinationen ein unvergleichliches Hotelerlebnis zu bieten. Der Erwerb des Hotels in Madrid ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung dieser Vision.



About Limestone Capital AG Limestone Capital ist eine voll integrierte Investmentgesellschaft, die sich auf die Identifizierung und Schaffung von Werten im Gastgewerbesektor spezialisiert hat. Das private Unternehmen verwaltet das Kapital seiner Investoren mit einem äußerst selektiven Investitionsansatz, der sich auf hochwertige, differenzierte Vermögenswerte mit attraktiven risikobereinigten Renditen konzentriert. Limestone wurde von einem erfahrenen Team von Investoren und Betreibern gegründet, die sich Technologie, effizientes Asset Management und Trends im Verbraucherverhalten zunutze machen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Destinationen innerhalb der EU, in denen wir einzigartige Objekte finden, entwickeln und betreiben, die eine signifikante Neupositionierung, einen Managementwechsel und ein hochwertiges Design erfordern. Weitere Informationen: https://www.limestone-capital.com/ About 029 Group SE Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland. Weitere Informationen: https://www.029-group.com/de



