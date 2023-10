EQS-News: PATRIZIA schließt erstes Investment für nachhaltigen Infrastrukturfonds A-SIF für rund 43 Mio. Euro im Bereich erneuerbare Energien ab

EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit

PATRIZIA schließt erstes Investment für nachhaltigen Infrastrukturfonds A-SIF für rund 43 Mio. Euro im Bereich erneuerbare Energien ab



09.10.2023

PATRIZIA MBK Fund Management, ein Joint Venture aus PATRIZIA und Mitsui & Co., LTD (Mitsui), hat die erste Investition für den APAC Sustainable Infrastructure Fund (A-SIF) abgeschlossen

Die Erstinvestition von ca. 43 Mio. Euro umfasst eine Beteiligung an der YES Group und die Finanzierung eines diversifizierten Portfolios von Solar- und Batteriespeicherprojekten in Australien

Die Investition ermöglicht die Installation von über 150 Megawatt Erzeugungsleistung an erneuerbarer Energie und unterstützt damit Australiens Energiewende

Mit einem Zielvolumen von bis zu 1 Mrd. US-Dollar Assets under Management investiert A-SIF in die Sektoren Energie, Digitalisierung, Soziales und Mobilität in den etablierten Märkten des APAC-Raums Sydney, Augsburg 9. Oktober 2023. PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets, und Mitsui, eines der größten Handels- und Investmentunternehmen der Welt, haben sich verpflichtet, über den APAC Sustainable Infrastructure Fund (A-SIF) bis zu 70 Mio. Australische Dollar (ca. 43 Mio. EUR) in ein großes Solar- und Batterieentwicklungsprogramm in Australien zu investieren. Dies ist die erste Investition des A-SIF, einem Joint Venture von PATRIZIA und Mitsui.



Die Investition umfasst eine Beteiligung an der YES Group, einem führenden Dienstleistungsspezialisten im Energiesektor, sowie die Finanzierungszusage zur Entwicklung eines Portfolios von überwiegend kleinen PV-Anlagen und Batteriespeichern im ländlichen Australien. Nach Fertigstellung soll das Portfolio eine Nennleistung von über 150 Megawatt liefern. Dies entspricht im Vergleich zur Stromerzeugung durch Kohle jährlich einer Einsparung von mehr als 335.000 Tonnen CO 2 und der Versorgung von rund 65.000 Haushalten mit nachhaltigem, grünem Strom.



Die strategische Entscheidung für ein Portfolio kleinerer Erzeugungsanlagen ermöglicht eine Diversifizierung des Verteilungsnetzes, kürzere und vorhersehbare Bauzeiten, geringere Übertragungsverluste, ein geringeres regulatorisches Risiko und die Option, Anlagen geografisch über Standorte mit optimaler Sonneneinstrahlung zu verteilen.



Die Projektstandorte im ländlichen Australien werden dazu beitragen, den Wert von ungenutztem oder überflüssigem Land für die Gemeinschaft zu erschließen und über den Lebenszyklus von etwa 30 Jahren lokale und qualifizierte Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort zu schaffen. Die Investitionen in Batterien, sowohl in Verbindung mit Solarenergie als auch als eigenständige Anlagen, werden das Stromnetz Australiens während der Energiewende zusätzlich unterstützen.



Die Investition in die YES Group stellt sicher, dass die Strategie von einem erfahrenen und etablierten operativen Team umgesetzt wird. Die YES Group wurde vor mehr als 15 Jahren gegründet und ist ein lizenzierter, vertikal integrierter Energiedienstleister, der auf dem Energiemarkt die Bereiche Stromvermarktung, Projektentwicklung, Hochspannungswartungsservice und Asset Management abdeckt. Das Unternehmen hat erfolgreich über 1.700 Aufdach-Solarsysteme (je bis 1 MW) und über 120 Freiflächen-Solaranlagen (je bis 5 MW) installiert und arbeitet an großen Infrastrukturprojekten im nationalen australischen Stromnetz. PATRIZIA und die YES Group arbeiten seit September 2020 zusammen und haben bereits genehmigte Projekte mit einer Leistung von über 60 Megawatt realisiert sowie eine Pipeline mit einer Leistung von weiteren 70 Megawatt identifiziert. Dies versteht sich zusätzlich zu den nun neu angestrebten 150 Megawatt durch den A-SIF.



Saji Anantakrishnan, Head of Infrastructure Australia and Asia bei PATRIZIA, sagt: „Dekarbonisierung und der Klimawandel sind zwei zentrale Megatrends, die unsere globale Investitionsphilosophie bei PATRIZIA untermauern. Als umsichtiger und strategischer Investor für unsere Kunden zeigt diese erste Transaktion für den A-SIF unser festes Bekenntnis zur Energiewende und den attraktiven langfristigen Renditen, die erneuerbare Energien für unsere institutionellen Investoren generieren können. Unsere Vision in APAC ist es, sowohl für die Real-Asset-Plattform von PATRIZIA als auch für unseren Flaggschiff-Fonds im Mid-Market-Segment zusammen mit gleichgesinnten Investoren und regionalen Partnern ein Portfolio von Infrastrukturanlagen aufzubauen und positive, nachhaltige Ergebnisse zu liefern.“



PATRIZIA schließt die Transaktion zu einem Zeitpunkt ab, zu dem die weltweiten Investitionen in Solarenergie voraussichtlich zum ersten Mal die Ölförderung übertreffen werden. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur werden die Gesamtinvestitionen in Solarenergie in diesem Jahr voraussichtlich 382 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses starke Anlegerinteresse an erneuerbaren Energien spiegelt sich auch in PATRIZIAs Investorenumfrage 2023 wider, in der 55 Prozent der internationalen institutionellen Anleger angaben, dass sie in den nächsten fünf Jahren den Anteil der erneuerbaren Energien in ihren Portfolios erhöhen wollen.



Der A-SIF ist der zweite Fonds aus der Zusammenarbeit von PATRIZIA und Mitsui nach dem Auflegen des Emerging Market Infrastructure Fund (EMIF) im Jahr 2008, der sich ebenfalls auf den asiatisch-pazifischen Raum konzentrierte. Die Partnerschaft zwischen PATRIZIA und Mitsui bringt zwei der global erfahrensten Investoren im Bereich Real Assets zusammen. PATRIZIA kann auf eine 39-jährige Erfahrung zurückblicken und verwaltet für seine Kunden weltweit ein Vermögen von rund 58 Milliarden Euro, zehn davon für institutionelle Anleger im asiatisch-pazifischen Raum. Mitsui ist ein globales Handels- und Investmentunternehmen mit Standorten in mehr als 60 Staaten und einem breiten Geschäftsportfolio. Das Unternehmen identifiziert und entwickelt seine Geschäfte in Zusammenarbeit mit einem globalen Netzwerk aus verlässlichen, branchenübergreifenden Partnern, darunter weltführende Firmen, um für seine Stakeholder langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.



PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semiprofessionelle und private Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 58 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, seit 1992 durch die Unterstützung der bundesweiten Initiative „Bunter Kreis“ in Deutschland zur Betreuung von schwerstkranken Kindern und seit 1999 mit der Unterstützung der PATRIZIA Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 24 Jahren weltweit rund 280.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter



Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 821 50910600

