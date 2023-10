BX Swiss AG / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

Basler Kantonalbank wird neue Emittentin an der BX Swiss im Handelssegment deriBX



Ab dem 13. Oktober 2023 können Anlegerinnen und Anleger neu Strukturierte Produkte der Basler Kantonalbank im Handelssegment deriBX an der Schweizer Börse BX Swiss handeln. Mit der Aufnahme der Basler Kantonalbank als neue Emittentin im Handelssegment deriBX erweitert die Schweizer Börse BX Swiss ihr stetig wachsendes Angebot an börsengehandelten Strukturierten Produkten. Die Basler Kantonalbank gilt als herausragende Partnerin auf dem Markt für Strukturierte Produkte. Mit einer erstklassigen Bonität mit Rating AAA von Fitch und AA+ von Standard & Poor's bietet sie massgeschneiderte und innovative Zertifikate in den Kategorien Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation. «Wir freuen uns darüber, mit der Basler Kantonalbank eine weitere namhafte Emittentin im Handelssegment deriBX begrüssen zu dürfen. Die Partnerschaft mit der Basler Kantonalbank markiert einen weiteren Meilenstein in unserem Streben, unseren Anlegerinnen und Anlegern qualitativ hochwertige Produkte anzubieten und das Sortiment an börsengehandelten Strukturierten Produkten kontinuierlich zu erweitern.», sagt David Kunz, COO der BX Swiss. «Wir freuen uns über die Anbindung an das Handelssegment deriBX der BX Swiss und bieten aktiven Anlegerinnen und Anlegern eine weitere Möglichkeit, unsere erstklassigen Produkte schnell und einfach zu handeln.», sagt Regula Berger, Bereichsleiterin Kommerzielle Kunden der Basler Kantonalbank. Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.ch Kontakt für Rückfragen: Claudia Ramondetta, Pressestelle

Tel.: +41 (0) 31 329 40 40

Email: claudia.ramondetta@bxswiss.com

