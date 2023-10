Österreichisches Militärflugzeug soll Staatsbürger aus Israel holen

WIEN (dpa-AFX) - Österreich will am Mittwoch ein Transportflugzeug des Bundesheeres für eine Rückholaktion seiner Staatsbürger aus Israel losschicken. Die Maschine des Typs C-130 Hercules werde in den kommenden Tagen vier mal zwischen Israel und Zypern pendeln, sagte ein Heeressprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Von Zypern sollen die Österreicherinnen und Österreicher mit Linienflügen in ihre Heimat gelangen.

Nach dem Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel wollen laut dem Außenministerium in Wien derzeit etwa 150 Österreicher ausgeflogen werden. Soldaten einer Spezialeinheit sowie Psychologen würden die Flüge begleiten, hieß es vom Heeressprecher./al/DP/ngu