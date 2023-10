ANALYSE-FLASH: Goldman hebt 1&1 auf 'Buy' - Ziel hoch auf 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat 1&1 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 20,00 Euro angehoben. Der Vertrag mit Vodafone sei positiv für 1&1, da sich die längerfristige Entwicklung dadurch besser vorhersagen lasse, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht nun davon aus, dass er Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes langsamer und weniger großflächig voran geht./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 04:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

