Lotto spielen oder Aktien kaufen? Welche Strategie besser ist, um Millionär zu werden!

Die Frage, wie man am besten Millionär wird, beschäftigt viele Menschen auf der Welt. Zwei der populärsten Ansätze, die oft diskutiert werden, sind das Spielen im Lotto und das Investieren in Aktien. Beide Optionen versprechen finanziellen Erfolg, aber welcher Weg ist effektiver?

Lotto spielen: Der Reiz mit etwas Glück Millionär zu werden

Lotto spielen mag auf den ersten Blick verlockend erscheinen. Mit einem relativ geringen Einsatz hat man die Chance, mit einem einzigen Glückstreffer zum Millionär zu werden.

Die Aussicht auf schnellen Reichtum macht das Lotto spielen zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung. Doch die Chancen, tatsächlich den Jackpot zu knacken, sind verschwindend gering.

Um genau zu sein liegt die nackte Wahrscheinlichkeit für sechs Richtige aus 49 Zahlen bei 1 zu 15,5 Millionen. Die meisten Lottospieler gewinnen somit nie den großen Preis, und die investierten Gelder gehen in den meisten Fällen komplett verloren.

Ein normaler Lottoschein besteht dabei aus zwölf Tippfeldern und kostet für eine Ziehung insgesamt 14,40 Euro, zuzüglich der jeweiligen Bearbeitungsgebühr der Landeslotteriegesellschaft pro Spielschein. Die Wahrscheinlichkeit verbessert sich somit beim Ausfüllen mehrerer Tippfeldern. Das Ergebnis eines Zentralgewinns bleibt aber weiterhin unwahrscheinlich.

Aktien: Die bessere Alternative?

Im Gegensatz dazu bietet das Investieren in Aktien eine langfristige Perspektive auf Vermögensaufbau. Der Aktienmarkt kann zwar volatil sein, aber im Laufe der Zeit hat er sich als eine der effektivsten Möglichkeiten erwiesen, um Vermögen zu schaffen.

Durch kluge Investitionen in stark wachsende Erfolgsaktien wie Tesla (WKN: A1CX3T), Adobe (WKN: 871981) oder Salesforce (WKN: A0B87V) und eine breite Diversifikation des Portfolios konnten Anleger mit etwas mehr Risikobereitschaft in der Vergangenheit über Jahre hinweg stabile und zugleich hohe zweistellige jährliche Renditen erzielen. Aber auch mit durchschnittlichen Aktien konnte man über lange Zeiträume einen hohen einstelligen jährlichen Vermögenszuwachs erreichen. Anders als beim Lotto spielen hängt der Erfolg dabei nicht vom Zufall oder Glück ab, sondern von fundierten Entscheidungen und einer gut durchdachten Strategie.

Die Rechnung im Detail

Legt man nun die 20 Euro monatlichen Beiträge, die man in einen Lottoschein investiert hätte in einen Aktiensparplan mit einer jährlichen Rendite von 8 % an, so würde aus dieser Zahlungsreihe nach 20 Jahren ein Betrag von 11.780,41 Euro herangewachsen sein. Mit einer Durchschnittsverzinsung von jährlich 20 % mit Erfolgsaktien kommt man aber bereits auf 62.193,04 Euro. Verdoppelt man nun den Zeitraum auf 40 Jahre, so erhält man einen Endwert von 3,3 Mio. Euro bei der hohen Verzinsung. Aber: Bei einer Marktrendite von durchschnittlich 8 % wurde nach 40 Jahren ein Endwert von gerade einmal 69.820,16 Euro. Rechne es mit dem Aktienwelt360 Zinseszinsrechner nach!

Damit sind schon einmal wichtige Erkenntnisse gewonnen, denn die Endbeträge sind besser als das Ergebnis eines erfolglosen Lottospielers. Der Wert ist aber auch bei einer normalen Marktrendite weit von der Million entfernt. Der Weg zum Millionär mit geringen monatlichen Beträgen bedarf somit nicht nur Zeit und Geduld, sondern vor allem eine höhere Rendite. Dabei unterliegt der Markt Schwankungen, und es gibt keine Garantie für schnelle Gewinne. Im Gegensatz dazu bietet das Lotto die Möglichkeit, sofortige Ergebnisse zu sehen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit dafür minimal ist.

Fazit

Insgesamt ist es schwierig, eine definitive Antwort darauf zu geben, welche Strategie besser sein kann, um Millionär zu werden. Während das Lotto spielen schnelle Aufregung bieten kann, ist das Investieren in Aktien tendenziell eine nachhaltigere und risikoärmere Methode, um Vermögen aufzubauen.

Für Normalanleger ist es aber ebenfalls schwierig mit nur geringen monatlichen Beträgen zum Millionär aufzusteigen. Diejenigen, die aber bereit sind langfristig zu denken und Risiken zu managen, könnten mit Aktieninvestitionen eine solide Grundlage für ihren persönlichen finanziellen Erfolg legen.

Der Artikel Lotto spielen oder Aktien kaufen? Welche Strategie besser ist, um Millionär zu werden! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

