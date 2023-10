Österreich verschiebt Rückholung aus Israel - ein Staatsbürger tot

WIEN (dpa-AFX) - Das österreichische Außenministerium hat am Mittwoch mitgeteilt, dass ein österreichisch-israelischer Staatsbürger beim Angriff der islamistischen Hamas auf Israel getötet wurde. Seine Familie habe das Ministerium darüber informiert, hieß es in Wien. Zwei weitere Doppelstaatsbürger würden noch vermisst. "Wir verurteilen den barbarischen Terror der Hamas auf das Schärfste", hieß es vom Außenministerium.

Ein 57 Jahre altes Flugzeug des österreichischen Bundesheeres konnte wegen eines technischen Defekts am Mittwoch nicht wie geplant zu einer Rückhol-Mission nach Israel starten. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Transportmaschine vom Typ C-130 Hercules hätte nach Zypern fliegen sollen und von dort im Pendelverkehr Österreicherinnen und Österreicher aus Israel ausfliegen sollen.

Es werde "mit Hochdruck" an einer Alternative gearbeitet, hieß es aus dem Ministerium. Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der konservativen ÖVP wies in einer Mitteilung auf die überfällige Modernisierung des Bundesheeres hin. "Die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte holen uns an Tagen wie heute ein", sagte sie./al/DP/ngu