GNW-Adhoc: RoodMicrotec und CERN vertiefen ihre Kooperation im Bereich ASIC-Tests

^Deventer, 12. Oktober 2023 - RoodMicrotec N.V., ein führendes unabhängiges

Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, und CERN, das Europäische Laboratorium für Teilchenphysik, erweitern ihre Zusammenarbeit mit dem Projekt Compact Muon Solenoid (CMS) Outer Tracker ASICs. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der dauerhaften Partnerschaft zwischen den beiden Organisationen. Die für das CMS getesteten ASICs ermöglichen die Erhebung essenzieller Daten während der Experimente im Large Hadron Collider (LHC). Der LHC wurde speziell dafür gebaut, Wissenschaftler bei der Beantwortung grundlegender Fragen auf dem Gebiet der Teilchenphysik zu unterstützen. In dem für 2026 geplanten Upgrade des CMS-Detektors nutzt CERN erneut RoodMicrotecs Expertise und Test-Dienstleistungen. RoodMicrotec wird über 1.000 12"-Siliziumwafer testen und liefern. Die sich darauf befindenden drei ASIC-Bausteine werden integraler Bestandteil der Detektoren. Sie nehmen im Rahmen der Generierung von Kollisions-Experimenten enorme Datenmengen auf und verarbeiten diese. "Wir freuen uns sehr über diese langjährige Partnerschaft mit RoodMicrotec. In der Vergangenheit konnten wir die für die Wissenschaft so wichtigen ASIC- Komponenten erfolgreich testen und einsetzen", sagt Kostas Kloukinas, Projektleiter des CMS Outer Tracker ASICs Projekts am CERN. Für RoodMicrotec bedeutet die Kooperation mit CERN auch sehr viel. Faszinierend ist vor allem die Möglichkeit, einen Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft leisten zu können. Zusätzlich hilft das Projekt dabei, die eigene Expertise noch weiter vorantreiben zu können. "Die Mitarbeiter von RoodMicrotec sind stolz darauf, mit ihren Dienstleistungen einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenforschung der großen CERN-Familie leisten zu können.", sagt Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec. Über CERN CERN, wurde 1954 gegründete und ist weltweit das führende Europäische Laboratorium für Teilchenphysik. Hier erforschen Physiker und Ingenieure die grundlegende Struktur des Universums, um herauszufinden, woraus das Universum besteht und wie es funktioniert. Für ihre Untersuchungen an den Grundbausteinen der Materie - den Elementarteilchen - nutzen sie die größten und komplexesten wissenschaftlichen Instrumente der Welt. Zur Erforschung werden Teilchen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit zur Kollision gebracht. Die daraus resultierenden Ereignisse geben den Physikern Aufschluss darüber, wie die Teilchen interagieren und liefern Erkenntnisse über grundlegenden Naturgesetze. CERN verfügt über 23 Mitgliedstaaten sowie weitere Nationen aus der ganzen Welt, die zu dessen Forschungsprogrammen beitragen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://home.cern/science/experiments/cms. Über RoodMicrotec RoodMicrotec ist ein führendes unabhängiges Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen mit über 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie und daher ein hochgeschätzter Partner für viele Firmen weltweit. RoodMicrotec bietet individuelle schlüsselfertige Lösungen für die Anforderungen jedes einzelnen Kunden. Diese schlüsselfertigen Dienstleistungen umfassen Projektmanagement, Wafertest, Assembly, Endtest, Qualifikation, Fehleranalyse und Logistik. Alle von RoodMicrotec angebotenen Dienstleistungen entsprechen den hohen Qualitätsstandards der Branchen Automotive, Industrie und Gesundheitswesen sowie des Bereichs Hochzuverlässigkeit der Luft- und Raumfahrtindustrie. RoodMicrotec hat seinen Hauptsitz in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com. Weitere Informationen Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO Telefon: +31 570 745623, E-Mail: investor-relations@roodmicrotec.com (mailto:investor-relations@roodmicrotec.com) Diese Pressemitteilung ist in Englisch und Deutsch verfügbar. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit. °