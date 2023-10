APPLE - Kurzfristig zentrale Hürde erreicht

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 180,710 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie startete im Januar 2023 zu einer steilen Rally. Diese führte die Aktie von einem Tief bei 124,22 USD auf ein neues Allzeithoch bei 198,25 USD.

Seit diesem Hoch vom 19. Juli befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Dabei kam es zu einem Rückfall unter das alte Allzeithoch bei 182,94 USD. Der Wert näherte sich dabei dem Unterstützungsbereich um das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Januar bei 165,82 USD stark an. Die Abwärtsbewegung kann zudem als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Rekordhoch aus dem Januar 2022 angesehen werden. Ein Großteil dieser Konsolidierung lässt sich in einem bullischen Keil eingrenzen.

In den letzten Tagen zog die Aktie wieder an. Gestern erreichte sie den Widerstandsbereich um 182,94 USD und damit die Oberkante des bullischen Keils. Dieser Widerstandsbereich war gestern zu hoch. Es kam zu einer Unsicherheitskerze unterhalb dieser Widerstandszone.

Ausbruch nur eine Frage der Zeit?

Die Apple-Aktie hat gute Chancen, in Kürze den Widerstandsbereich um 182,94 USD zu durchbrechen. Ein signifikanter Ausbruch über diesen Bereich würde ein neues mittelfristiges Kaufsignal liefern. In diesem Fall könnte der Aktienkurs zunächst an sein Allzeithoch zurückkehren und später in Richtung 234 USD ansteigen. Ein kleiner Rücksetzer gen EMA50 bei aktuell 178,45 USD wäre zunächst aber noch möglich.

Sollte der Wert aber unter diesen EMA50 und damit auch unter den kurzfristigen Aufwärtstrend abfallen, dann könnte es zu einer Abwärtsbewegung gen 165,82 USD kommen. Diese Abwärtsbewegung würde die mittelfristigen Rallychancen nur unwesentlich schmälern.

Fazit: Das Scheitern am Widerstandsbereich um 182,94 USD ist bisher kein Problem. Das Chartbild der Apple-Aktie ist bullisch.

Apple-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)