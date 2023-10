EQS-News: The Grounds Real Estate Development AG: H.I.G. Realty tätigt strategisches Investment bei The Grounds

EQS-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Finanzierung

The Grounds Real Estate Development AG: H.I.G. Realty tätigt strategisches Investment bei The Grounds



13.10.2023 / 08:32 CET/CEST

H.I.G. Realty tätigt strategisches Investment bei The Grounds

Tochtergesellschaft der H.I.G. Capital, LLC, erwirbt von The Grounds emittierte Anleihe in Höhe von EUR 10 Mio.

Finanzierung von Investitionen in laufende Projekte von The Grounds

Eigenkapitalinvestment von H.I.G. Capital im Wege einer Kapitalerhöhung wird als weitere Option geprüft

Hauptaktionäre von The Grounds räumen H.I.G. das Recht auf Beteiligung an einer künftigen Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu EUR 75 Mio. ein

The Grounds beabsichtigt Restrukturierung der Wandelanleihe 2021/2024

Berlin, 13.10.2023 – H.I.G. Realty, eine Tochtergesellschaft der H.I.G. Capital („H.I.G.“), hat der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) im Wege des Erwerbs einer von The Grounds emittierten Anleihe eine Finanzierung in Höhe von EUR 10 Mio. zur Verfügung gestellt. Die Transaktion wurde als erstrangig besicherte Anleihe auf der Ebene von The Grounds als Muttergesellschaft strukturiert und ist dafür bestimmt, Investitionen in laufende Projekte von The Grounds zu finanzieren.

Darüber hinaus erwägen Vorstand und Aufsichtsrat von The Grounds, der Hauptversammlung der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung im Volumen von mindestens ca. EUR 40 Mio. und bis zu EUR 75 Mio. vorzuschlagen. Die gegenwärtigen Hauptaktionäre von The Grounds, die zusammen 73 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft halten, haben sich für diesen Fall bereits verpflichtet, ihre Bezugsrechte an die H.I.G. zu übertragen und der Kapitalerhöhung zuzustimmen. Falls sich die H.I.G. für die Ausübung ihrer Option entscheidet, sollen die Erlöse aus der Bezugsrechtsemission für die weitere Expansion von The Grounds verwendet werden.

Als dritte Säule ihrer künftigen Finanzierungsstruktur beabsichtigt The Grounds eine Verlängerung der Laufzeit der Wandelanleihe 2021/2024 zu modifizierten Bedingungen. Hierfür wird The Grounds eine Anleihegläubigerversammlung einberufen und den Anleihegläubigern vorschlagen, die Laufzeit der Wandelanleihe zu verlängern, den Zinssatz anzupassen, den Kontrollwechsel für den Einstieg der H.I.G. auszusetzen und das bestehende Wandlungsrecht zu streichen. Dies sind aus Sicht von H.I.G. wichtige Voraussetzungen für eine Ausübung der genannten Option. The Grounds wird umgehend Gespräche mit den Anleihegläubigern führen und in Kürze weitere Einzelheiten bekannt geben.

H.I.G. wurde bei dieser Transaktion von der Sidley Austin (CE) LLP sowie von Victoria Partners beraten. Als rechtlicher Berater auf Seiten von The Grounds fungierte die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek.

H.I.G. Capital ist eine der weltweit führenden Investmentgesellschaften im Bereich alternativer Investments mit Sitz in London. Die von H.I.G. aufgelegten und gemanagten Fonds sind in den Assetklassen Private Equity, Growth Equity, Immobilien, Direct Lending, Infrastruktur, Special Situations Debt und Biohealth investiert und konzentrieren sich dabei auf Unternehmen des mittleren Segments. Zum Team von H.I.G. gehören weltweit mehr als 500 erfahrene Investmentexperten. Seit 1993 hat H.I.G in den USA, Europa und Lateinamerika in mehr als 400 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 52 Milliarden US-Dollar investiert. Gegenwärtig beläufts sich das von H.I.G. Capital verwaltete Eigenkapital auf rund 59 Milliarden US-Dollar.

Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds, sagt: „Die Zusammenarbeit mit einem eigenkapitalstarken und erfahrenen strategischen Investmentpartner wie H.I.G. Capital erschließt The Grounds gerade in der aktuellen, herausfordernden Marktumgebung neue Perspektiven. Dies gilt sowohl für die Entwicklung der aktuellen Projekte als auch für die weitere Expansion. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Riccardo Dalollio, Head of H.I.G. Realty Europe, kommentiert die Vereinbarungen: „Wir sind überzeugt davon, dass sich der deutsche Wohnimmobilienmarkt an einem Wendepunkt befindet und zahlreiche Investmentchancen bietet. Wir freuen uns, mit The Grounds und seinem starken Managementteam zusammenzuarbeiten, um mit Fokus auf den Berliner Wohnungsmarkt Investments mit Wertsteigerungschancen zu realisieren.“





Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.