EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE

NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



13.10.2023 / 14:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Am 12. Oktober 2023 haben uns The Capital Group Companies, Inc. („CGC“), Los Angeles (CA), USA, und ihre Tochtergesellschaft Capital Research and Management Company („CRMC“), Los Angeles (CA), USA, gemäß § 43 Abs. 1 WpHG im Hinblick auf die Stimmrechtsmitteilung vom 6. Oktober 2023 und die Überschreitung der meldepflichtigen Schwelle von 10 % folgendes mitgeteilt: Weder CGC noch CRMC halten direkt Aktien der NORMA Group SE. Vielmehr sind die Aktien im Besitz von Konten, die von einer oder mehreren Tochtergesellschaften von CGC im Rahmen der Vermögensverwaltung nach eigenem Ermessen verwaltet werden. CGC und ihre Tochtergesellschaft CRMC investieren ausschließlich zu Anlagezwecken im Namen der von ihnen verwalteten Kundenkonten und nicht mit dem Ziel oder der Wirkung, die Kontrollverhältnisse zu verändern oder die Führung der Portfoliounternehmen zu beeinflussen. Die Investition in NORMA Group SE dient nicht der Verfolgung strategischer Ziele. In den nächsten zwölf Monaten wird der weitere Erwerb von Aktien und Stimmrechten der NORMA Group SE von den Marktbedingungen und der Anlageüberzeugung abhängen. CGC und ihre Tochtergesellschaft CRMC beabsichtigen nicht, die Zusammensetzung der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane der NORMA Group SE zu beeinflussen. CGC und ihre Tochtergesellschaft CRMC streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der NORMA Group SE an, insbesondere nicht in Bezug auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital und die Dividendenpolitik. Die Mittel, die für den Erwerb von Aktien/Stimmrechten der NORMA Group SE verwendet werden, stammen als Barmittel aus den Konten, die von den Investmentmanagement-Tochtergesellschaften der CGC verwaltet werden, die diese Aktien erworben haben. CGC und ihre Tochtergesellschaft CRMC verwenden keine Drittmittel zur Finanzierung des Erwerbs von Aktien der NORMA Group SE. Maintal, 13. Oktober 2023 Der Vorstand der NORMA Group SE

13.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com