Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Scholz zu Israel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Scholz zu Israel:

"Der Bundestag hat keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass Deutschland unverbrüchlich an der Seite des von der Hamas überfallenen Israels steht. Davon zeugt nicht nur der Beifall aus allen Fraktionen, den die Rede des Kanzlers erhielt, sondern auch der einstimmig verabschiedete Antrag, in dem das bestialische Vorgehen der Terrormiliz verurteilt und die Bundesregierung dazu aufgefordert wird, Israel bei der Verteidigung mit allem zu helfen, was es als hilfreich ansieht. (...) Konsequenter als bisher will die Bundesregierung auch gegen islamistische Hetze vorgehen. Das ist überfällig. (...) Ganz klar ist immer noch nicht, was die Formel, die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson, konkret bedeuten soll. In jedem Fall darf Deutschland aber kein Staat sein, der den Feinden Israels Obdach gewährt. (...)"/yyzz/DP/men