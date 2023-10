RHEINMETALL - Sind die Käufer noch zu stoppen?

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 268,600 € (XETRA)

Mit über 2.000 Transaktionen gehörte die Rheinmetall-Aktie gestern zu den am aktivsten gehandelten Werten auf Tradegate. Dabei setzte die Aktie ihre Rally der letzten Tage weiter fort. Im Wochenverlauf konnte die Aktie als Profiteur der Nahost-Krise knapp 15 % zulegen und dabei auch erste Widerstände durchbrechen. So wurden gestern das Septemberhoch als auch die kurzfristig deckelnde Abwärtstrendlinie, die das Kursgeschehen seit April auf der Oberseite begrenzte, überwunden.

Warten auf die erste Korrektur

Charttechnisch gesehen ist die Aktie kurzfristig und mittelfristig bullisch unterwegs. Dabei könnte nun auch die Konsolidierung seit April, die in Form einer bullischen Flagge ablief, beendet werden. Aus dieser heraus lassen sich Kursziele bei knapp 293 EUR und sogar im Bereich von 310 EUR ausmachen. Kleinere Konsolidierungen sollten dabei aber eingeplant werden.

So gut die Chancen in der Rheinmetall-Aktie aus charttechnischer Sicht derzeit auch stehen, gänzlich abschreiben sollte man die Verkäufer nicht. So ist der Widerstandsbereich bis hin zum Jahreshoch noch nicht nachhaltig überwunden. Darüber hinaus dürfte auch die erste Korrektur auf die Kursgewinne der letzten Tage mit Interesse erwartet werden. Hier wird sich zeigen, ob es sich bei der aktuellen Aufwärtsbewegung nicht nur um einen kurzfristigen Hype handelt. Vielmehr müssten die Bullen auch im Falle kurzfristige Korrekturen bereit sein, dagegenzuhalten. Falls dies nicht gelingt, sind nämlich erneut Kurse im Bereich von 230 EUR denkbar.

Fazit: Analytisch ist die Rheinmetall-Aktie bullisch unterwegs und könnte in den nächsten Wochen und Monaten in Richtung 310 EUR durchstarten. Jedoch jetzt erst in die Aktie einzusteigen, bedeutet, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Im ungünstigsten Fall läuft man Gefahr, direkt in die nächste Konsolidierung hineinzulaufen. PS: Ja, als Trader hat man derzeit eine gute Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch nur die eine Seite der Medaille. Es gibt weitere Dinge, die beachtet werden müssen. Jeder Trader sollte das Zusammenspiel von Wahrscheinlichkeit, CRV und deren Dynamiken kennen, sonst "geht man an der Börse baden". Die Trader-Ausbildung hilft dir, den richtigen Weg einzuschlagen! Jetzt informieren!

Rheinmetall Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)