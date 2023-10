SARTORIUS - Gewinnwarnung! Aktie vor Jahrestief

Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 321,500 € (XETRA)

Nach schwachen Zahlen hatte die Sartorius-Aktie im Juli eine Erholung eingeleitet. Der Grund waren unter anderem Aussagen des CEOs im Call, wonach er bis Ende des dritten Quartals mit einem Anziehen der Bestellungen rechne. Doch wie sich nun herausstellt, läuft das operative Geschäft weiter nur sehr schleppend.

Nach vorläufigen Zahlen sank der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 18 % von 3,113 Mrd. auf 2,546 Mrd. EUR. Das EBITDA verminderte sich auf 733 Mio. EUR (Vorjahr 1,05 Mrd. EUR). Die Marge ging von 33,8 auf 29,0 % zurück. Gerade die Sparte Bioprocess Solutions enttäuschte mit einem Umsatzrückgang von 18 %, der vorrangig auf einen länger als erwartet andauernden Lagerbestandsabbau zurückzuführen ist.

Prognose wird erneut gesenkt

In der Meldung heißt es: "Vor dem Hintergrund einer seit Mitte des Jahres zwar sichtbaren, jedoch nur zögerlich ablaufenden Erholung der Nachfrage erwartet die Unternehmensleitung für die Sparte Bioprocess Solutions nun einen Umsatzrückgang von etwa 18 %." Die bisherige Prognose lautete auf einen Rückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich. Konzernwert soll der Umsatz von Sartorius 2023 um 17 % sinken. Auch hier lautete die Prognose bislang auf einen Rückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich. Die EBITDA-Marge soll einen Wert von etwas über 28 % erreichen. Die alte Prognose sah einen Wert von rund 30 % vor.

Weiter in die Zukunft geblickt, erwartet das Management, das auch ausdrücklich darauf hinweist, dass die Dynamiken und Volatilitäten in der Branche in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind, dass das Jahr 2024 ein profitables Wachstum mit sich bringen soll. Eine genaue Prognose soll es im Januar geben. Dann erscheint aber auch eine Überarbeitung der Mittelfristziele wahrscheinlich. Diese werden aktuell überprüft.

Fazit: Sartorius ist ein klasse Unternehmen, die Aktie war Anfang 2022 aber "priced for perfection". Mich persönlich hat der starke Jahresstart des Aktienkurses überrascht, die fundamentale Entwicklung überrascht mich dagegen nicht. Die Analysten werden die Prognosen nun weiter nach unten anpassen. Der Wert ist ein Kandidat für die Watchlist 2024.

Eine aktuelle charttechnische Analyse des DAX-Titels findet ihr hier.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 4,17 3,58 4,11 Ergebnis je Aktie in EUR 9,58 6,09 7,46 Gewinnwachstum -36,43% 22,50% KGV 34 53 43 KUV 4,8 5,5 4,8 PEG neg. 1,9 Dividende je Aktie in EUR 1,44 1,08 1,13 Dividendenrendite 0,45% 0,34% 0,35% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Sartorius-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)