SIEMENS ENERGY - Wenn nicht jetzt, wann dann?

Siemens Energy AG - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 11,535 € (XETRA)

Wer die Siemens-Energy-Aktie aktiv handelt, braucht eigentlich keinen Hebel mehr. Die Aktie ist volatil genug, wie man an den heutigen Verlusten von 3,87 % sehen kann. Damit wird die Erholung zu Beginn der Handelswoche direkt wieder abverkauft und der Kurs nähert sich seinem Jahrestief an. Dieses wurde in der letzten Woche bei 11,03 EUR markiert, womit sich die Aktie direkt in der Nähe ihres bisherigen Allzeittiefs bei 10,25 EUR befindet.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Spekulative Trader und Anleger hoffen in diesem Preisbereich auf eine Stabilisierung. Immerhin kann hier von einer gewissen Unterstützung ausgegangen werden. In Kombination mit den dramatischen Kursverlusten der letzten Monate, die sich mittlerweile auf über 50 % summieren, kann man die Hoffnung auf eine Stabilisierung durchaus nachvollziehen. Der Weg hin zu einem neuen Bullenmarkt ist jedoch weit. Strategisch gesehen müsste dafür die Konsolidierung vom September nach oben überwunden werden.

Die Chance auf eine solche Entwicklung ist zwar vorhanden, konkrete bullische Impulse in diese Richtung gibt es aktuell aber noch nicht. Sollten sich die Käufer mittelfristig durchsetzen, wären jedoch Gewinne in Richtung 15,54 EUR möglich.

Was, wäre wenn?

Auf der anderen Seite wird es für die Bullen in der Siemens-Energy-Aktie auch eng. Unterhalb von 10,25 EUR lassen sich keine weiteren Unterstützungen finden. Wer weiß, wo die Aktie dann Halt findet.

Fazit: Wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Frage ist mit Blick auf das aktuelle Kursgeschehen in der Siemens-Energy-Aktie absolut berechtigt. Der Preisbereich bis hin zu ca. 10,25 EUR sollte zumindest kurzfristig in der Lage sein, den Abwärtstrend etwas zu bremsen. Ob daraus jedoch eine große Bodenbildung entstehen kann, bleibt noch abzuwarten. Insofern ist aus Investorensicht keine Eile geboten, auch wenn sich die Chancen ein wenig verbessern.

Siemens Energy Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)