Inflation? Abnehm-Pillen? Die Welt ist fein bei PepsiCo!

Die Aktie von PepsiCo (WKN: 851995) und die vieler anderer Lebensmittelkonzerne gerieten zuletzt unter Druck. Es waren Sorgen vor der Inflation und vor den möglichen Auswirkungen von Abnehm-Pillen wie Ozempic, die operative Sorgen schürten. Möglicherweise verginge so manchem Verbraucher der Appetit, was das Wachstum hemmen könnte.

Das ist die Theorie. Die Praxis zeigt hingegen ein vollkommen anderes Bild. PepsiCo hat jedenfalls per 10. Oktober neue Quartalszahlen veröffentlicht. Die zeigen, dass die Welt im Hause des Snack- und Getränkekonzerns in Ordnung ist.

PepsiCo: Absolute Top-Zahlen!

Wie PepsiCo nun jedenfalls präsentierte, konnte das Management den Umsatz im dritten Quartal um 6,7 % im Jahresvergleich auf 23,45 Mrd. US-Dollar steigern. Zwar liegt der Wert leicht hinter den Ganzjahreszahlen, die mit einem Umsatzwachstum von 8,9 % glänzen. Beim Ergebnis je Aktie schafft der Gesamtkonzern wiederum ein deutlicheres Wachstum.

So kletterte das Ergebnis je Aktie um 15 % auf 2,24 US-Dollar. Im bisherigen Geschäftsjahr hat PepsiCo mittlerweile einen Wert von 5,62 US-Dollar ausgewiesen. Der jedoch lediglich bereinigt um 16 % im Jahresvergleich wachsen konnte, nominell liegt die Metrik sogar 7 % hinter dem 2022er Neunmonatsergebnis. Trotzdem: PepsiCo ist damit auf einem überaus klaren operativen Wachstumskurs.

Aufgrund der soliden Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate ist das Management nun optimistischer geworden. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet man nun mit einem währungsbereinigten Wachstum beim Ergebnis je Aktie von 13 % im Jahresvergleich. Damit dürfte ein Ergebnis je Aktie von bis zu 7,54 US-Dollar möglich sein. Auch an der mittel- bis langfristigen Prognose hat das Management nicht gerüttelt. Hier möchte man auch zukünftig ein Umsatzwachstum zwischen 4 % und 6 % pro Jahr erreichen. Sowie ein Ergebniswachstum je Aktie im höheren, einstelligen Prozentbereich vorweisen.

Probleme? Abnehm-Pillen? Den Effekt sehen wir nicht

Die Aktie von PepsiCo ist zuletzt deutlich korrigiert. Allerdings zeigen das operative Zahlenwerk und die Prognosen, dass die Welt für den Getränkekonzern wirklich alles andere als auf dem Kopf steht. Durch die Korrektur und den neuen Ausblick erscheint jedoch die fundamentale Bewertung preiswerter. Wenn der US-Konzern wirklich ein Ergebnis je Aktie von 7,54 US-Dollar erreicht, so erhalten wir voraussichtlich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 22. Das könnte, auch im Hinblick der prognostizierten Wachstumsperspektiven, durchaus preiswert sein. Die Dividendenrendite liegt gegenwärtig bei über 3 %. Auch das ist nicht unattraktiv.

Ehrlich gesagt würde ich, wenn, etwas anderes bei PepsiCo im Auge behalten: Nämlich die Bilanz. Zwar sind mehr als 10 Mrd. US-Dollar in Cash vorhanden. Dem stehen allerdings 35 Mrd. US-Dollar an langfristigen Verbindlichkeiten, sowie weitere 8 Mrd. US-Dollar an kurzfristigen Schulden gegenüber. Das zeigt, dass PepsiCo durchaus auch an seiner bilanziellen Stärke arbeiten sollte. Wobei in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 mehr als 5 Mrd. US-Dollar an freiem Cashflow generiert worden sind.

Besorgniserregend ist die Welt bei PepsiCo für mich daher in keinerlei Hinsicht. Ozempic, Inflation? Kein Anlass, die Investitionsthese zu überdenken. Lediglich die Bilanz würde ich etwas im Auge behalten. Aber mit den momentanen Wachstumsraten scheint das Management wirklich eine Menge richtig zu machen.

Der Artikel Inflation? Abnehm-Pillen? Die Welt ist fein bei PepsiCo! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von PepsiCo. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

