DAX®- Weiter im Abwärtstrend

So schnell also kann der Wind wieder drehen! Dass der DAX® zwar sehr schnell, letztlich aber nicht völlig unerwartet, das Gap 15.201/15.272 Zähler schloss – so weit okay. Der Freitagsverlust von 1,55 Prozent war dann aber doch deftig und die Tageskerze sieht nicht gut aus. Auf Wochenschlusskursbasis kam es sogar zu einem Sechs-Monats-Tief, so dass es in der anstehenden Woche darum gehen könnte, die waagerechte Unterstützungszone zwischen 14.948/15.033 Punkten zu behaupten. Geht es darunter zurück, kommt der strategisch noch einmal deutlich wichtigere Halt um 14.740/14.800 Zähler ins Spiel, wo sich eine immer mal wieder auffällige horizontale Zone sowie das erste bedeutende (38,2-Prozent-) Fibonacci-Retracement der September-2022/Juli-2023er-Aufwärtswelle befinden. In den vergangenen Jahren hat uns der deutsche Blue-Chip-Index aber zumeist positiv überrascht. Tut er das erneut, blickt man zunächst auf die um 15.550 Punkte verlaufende 38-Tage-Linie, an welcher er am Donnerstag abgeprallt war. Das entscheidende Hindernis aber, das einer Jahresendrally im Wege steht, ist die Kombination aus 200- und 55-Tage-Linie sowie knapp dreimonatigen Abwärtstrend bei derzeit etwa 15.640/15.670 Zählern.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

