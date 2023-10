DELIVERY HERO - Wo bleibt der Sell Off unter das Allzeittief?

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 27,435 € (XETRA)

Mit 25,26 EUR hatte die Aktie von Delivery Hero zum Börsendebüt im Juni 2017 ihren tiefsten Kurs ausgebildet und war anschließend jahrelang explosiv angestiegen. Nach der Trendwende im Jahr 2021 wurde dieses Tief am 12. Mai 2022 erstmals kurzzeitig unterboten. Der neue Tiefststand bei 23,22 EUR ist im Rahmen der im Februar 2023 bei 57,82 EUR begonnenen Abwärtstrendphase fast erreicht.

Mittelfristige Abwärtsziele in Reichweite

Und auch wenn die Aktie in der ersten Oktoberwoche an der 25,26-EUR-Marke nach oben abdrehen konnte, ist der Abwärtstrend noch lange nicht überwunden. Schon unterhalb des Zwischentiefs bei 26,54 EUR könnte die nächste Verkaufswelle bis 23,88 EUR führen. Wird das Allzeittief unterschritten, könnte die Delivery Hero-Aktie von einer Stoploss-Welle erfasst und bis 21,00 EUR, sowie später an den Bereich um 18,20 EUR gedrückt werden. Mittelfristig läge das zentrale Kursziel der gesamten Abwärtsbewegung seit dem Februarhoch bei ca. 15,60 EUR. Dort könnte eine Trendwende einsetzen und in den Folgemonaten sogar eine Kursverdoppelung auslösen.

Damit hingegen die Chancen der Bullen steigen, müsste zunächst das frühere Tief bei 29,31 EUR überwunden werden. Aber erst ein Anstieg über 31,02 - 31,30 EUR würde das erste ernstzunehmende Kaufsignal mit sich bringen.

Delivery Hero-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)