EQS-News: cyan AG: Die cyan Security Group, ein Tochterunternehmen der cyan AG, wird Business Partner des FK Austria Wien

cyan AG: Die cyan Security Group, ein Tochterunternehmen der cyan AG, wird Business Partner des FK Austria Wien



16.10.2023 / 14:45 CET/CEST

Die cyan Security Group, ein Tochterunternehmen der cyan AG, wird Business Partner des FK Austria Wien Wien / München, 16. Oktober 2023 – Die cyan AG (XETR: CYR), ein führender europäischer und weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für die Telekommunikationsindustrie, gibt bekannt, dass die österreichische Tochtergesellschaft cyan Security Group GmbH zum Business Partner des FK Austria Wien wird. Der Wiener Fußballklub Austria ist Rekordtitelträger und spielt in der höchsten österreichischen Liga. „Die Partnerschaft mit der Austria gibt uns Zugang zu einem exklusiven Businessnetzwerk und darüber hinaus die Chance, unsere Marke einem breiten Publikum zu präsentieren,“ erklärte Markus Cserna, Vorstandsvorsitzender der cyan AG und Geschäftsführer der cyan Security Group GmbH. „Dies ist für uns in zweierlei Hinsicht relevant: Wir weiten unsere Zielgruppe für unsere Cybersecurity-Lösungen stetig aus und suchen daher immer nach neuen Partnern. Weiters stoßen wir damit auch immer näher an die zu schützenden Endkunden vor. Dafür bringen wir die Technologie und die Austria die Emotion.“ Harald Zagiczek, Finanz-Vorstand der FK Austria Wien AG: „Wir freuen uns, dass wir mit der cyan Security Group GmbH einen innovativen Partner aus unserem Heimatbezirk Favoriten für die Austria gewinnen konnten. Unser Business-Netzwerk ist ein großes Asset, weil wir unseren Partnern damit eine attraktive Plattform bieten können. Die Partnerschaft mit cyan bietet Potenzial für erfolgreiche gemeinsame Aktivitäten.“ Über Austria Wien Austria Wien wurde 1911 gegründet und ist mit 24 Meistertiteln und 27 Cupsiegen österreichischer Rekordtitelträger. Mehr Infos zum Verein gibt es unter fk-austria.at, sowie auf den Social-Media-Kanälen des Klubs. Über cyan Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com

