Freundlich in die Woche | Pfizer | Schwab im Fokus

Die Spannungen in Nahost dominieren zum Wochenauftakt die Schlagzeilen an der Wall Street. Sieht man von den geopolitischen Risiken ab, ist das Umfeld überwiegend bullish. Das BIP-Wachstum sollte für Q3 erfreulich ausfallen, mit einem bisher soliden Start in die Berichtssaison. Das diverse FED-Mitglieder ein Ende oder wenigstens eine Pause der Zinsanhebungen signalisieren, ist ebenfalls positiv zu werten. Abgesehen von Schwab und Rio Tinto, stehen keine wichtigen Quartalszahlen an. Die Aktien von Pfizer starten nach der Wachstumswarnung am Freitag-Abend schwach in den Tag. Was Wirtschaftsdaten betrifft, stehen heute keine wichtigen Daten an.



