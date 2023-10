Insider - Ratcliffe würde mehr als 1,5 Mrd Dollar für ManU-Anteil zahlen

Im Bieterduell um Manchester United würde der britische Ineos-Vorsitzende Jim Ratcliffe einem Insider zufolge mehr als 1,5 Milliarden Dollar für einen Vierteil der Anteile zahlen.

Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag von einer mit dem Vorgang vertrauten Person. Daraus würde sich eine Bewertung des englischen Fußball-Rekordmeisters von fast 6,5 Milliarden Dollar ergeben und damit etwas mehr, als ein Konsortium um Scheich Dschassim bin Hamad al-Thani aus Katar bietet. Dieses hat Berichten vom Samstag zufolge die Besitzer des Vereins, die Glazer-Familie, davon unterrichtet, dass kein höheres Angebot geplant sei. Der Börsenwert von ManU liegt gegenwärtig bei 3,3 Milliarden Dollar.

Stellungnahmen der beteiligten Personen und Unternehmen lagen zunächst nicht vor. Der Milliardär Ratcliffe will früheren Angaben zufolge 25 Prozent erwerben. ManU hat den englischen Meistertitel 20-mal gewonnen, mehr als jeder andere Verein - jedoch zuletzt vor zehn Jahren. Dank seiner großen Fanbasis gilt der Club als eine der wertvollsten Fußball-Marken weltweit. Die Glazers hatten den Club 2005 für 790 Millionen Pfund Sterling erworben. Seit 2012 ist der Verein an der New Yorker Börse notiert.