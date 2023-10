Neue Position in RTL Group

Mein Screening nach kurzfristigen Trading-Setups hat am Wochenende eine überwältigende Mehrheit an Short-Trades ergeben. Eines davon ist ein Short Trade auf die Aktie von RTL . Im laufenden Jahr ist die Aktie bereits mit Verlusten von mehr als 17 Prozent belastet. Oft performen die Aktien im letzten Quartal noch einmal in die Richtung der ersten 3 Quartale. Außerdem handelt es sich bei RTL um einen sehr zyklischen Wert. Das BIP in Deutschland ist negativ, damit sollten Zykliker weiter schwach performen. Das Tief aus dem Oktober 2022 liegt bei 30,82 EUR. Ich gehe davon aus, dass die Aktie dieses Niveau testet. Aufgrund des engen Stopp Loss werde ich aber ein etwas kleineres Risiko im Trade nehmen. Alle Details und Updates findest du weiter unten in diesem Artikel.

