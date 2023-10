SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

SoftwareOne ernennt Sonia Caso zur Präsidentin der Region Lateinamerika



16.10.2023 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung SoftwareOne ernennt Sonia Caso zur Präsidentin der Region Lateinamerika Stans, Schweiz I 16. Oktober 2023 – Die SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute die Ernennung von Sonia Caso zur Präsidentin der Region Lateinamerika (LATAM) mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 bekannt gegeben. Zuletzt verantwortete Sonia als Country Leader das spanische Geschäft von SoftwareOne. «Wir freuen uns sehr, dass Sonia die Leitung des lateinamerikanischen Geschäfts von SoftwareOne übernimmt», sagte Brian Duffy, CEO von SoftwareOne. «Sie hat massgeblich zur Entwicklung unserer führenden Position in Spanien beigetragen und verfügt über die nötige Erfahrung, Expertise und Entschlossenheit, um in ihrer neuen Rolle erfolgreich zu sein. Wir sehen enorme Möglichkeiten in Lateinamerika, wo wir unsere Kunden weiterhin dabei unterstützen, die technologischen und wirtschaftlichen Vorteile der Cloud und der künstlichen Intelligenz zu nutzen und sich mit dem breiteren Ökosystem zu vernetzen.» «Ich bin begeistert, Teil des herausragenden LATAM-Teams zu sein und in dieser dynamischen Region nachhaltiges und profitables Wachstum voranzutreiben. Gemeinsam werden wir unsere starke Plattform, unsere einzigartigen Fähigkeiten und unseren Teamgeist nutzen, um unsere Kunden bei der digitalen Transformation in die Cloud zu unterstützen», sagte Sonia Caso, Präsidentin der Region Lateinamerika. Mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung, einschliesslich Führungspositionen bei Dell und Insight, bringt Sonia umfangreiche Fachkenntnisse in ihre neue Rolle ein. Seit ihrem Eintritt bei SoftwareOne im Jahr 2014 war sie für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung von SoftwareOne in Spanien verantwortlich. Sie hat einen Master in Business Administration (MBA) an der ESIC University und Business School in Madrid erworben und ist zertifizierter Korn Ferry Leadership Architect-Coach. KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die 9’250 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7‘500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

