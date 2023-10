POWERCELL - Weitere Verkaufswelle droht

PowerCell Sweden AB (publ) - WKN: A14TK6 - ISIN: SE0006425815 - Kurs: 4,085 € (L&S)

Die Powercell-Aktie markierte im Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 45,30 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung.

Von Mai 2023 bis Juli 2023 gab es am log. 61,8%-Retracement der Rally vom Allzeittief zum Allzeithoch einen stabilisierungsversuch, der aber Mitte August abgebrochen wurde. Anschließend kam es zu einem weiteren dynamischen Abverkauf.

In der zweiten Septemberhälfte durchbrach der Wert sogar eine untere Begrenzung der Abwärtsbewegung seit dem Rekordhoch. Sie fiel auf 3,80 USD zurück. In der letzten Woche und in dieser Woche gibt es einen kleinen Stabilisierungsversuch. Die Aktie scheitert aber bisher an der alten unteren Trendbegrenzung, die aktuell bei 4,68 USD verläuft.

Weitere Verkaufswelle droht

Sollte die Powercell-Aktie unter 3,80 USD abfallen, müsste mit einer weiteren dynamischen Verkaufswelle gerechnet werden. Die Aktie könnte in diesem Fall auf das Allzeittief bei 2,20 USD oder sogar auf 2,03 USD abfallen.

Kommt es aber doch noch zu einer stabilen Rückkehr über die alte untere Trendbegrenzung, könnte eine dynamische Aufwärtsbewegung starten. Diese könnte zu Gewinnen gen 6,50 USD oder sogar 6,99 USD führen.

Fazit: Die Powercell-Aktie fängt sich nach einem massiven Abverkauf aktuell zwar, aber ein Boden deutet sich nicht an. Die Aktie könnte in Kürze in Richtung Allzeittief abfallen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)