ABB schafft Gewinnsprung und hebt Ausblick an

Zürich (Reuters) - Der Elektrotechnikkonzern ABB ist auch im dritten Quartal kräftig gewachsen. Getrieben von Preiserhöhungen zog der Umsatz der Schweizer Siemens-Rivalen von Juli bis September auf vergleichbarer Basis um elf Prozent auf 7,97 Milliarden Dollar an, wie ABB am Mittwoch mitteilte. Dank Volumensteigerungen verbesserte sich auch das operative Ergebnis. Im Vorjahreszeitraum hatten zudem Rückstellungen für ein Kraftwerksprojekt in Südafrika den Gewinn geschmälert. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um 145 Prozent auf 882 Millionen Dollar. Analysten hatten einer Umfrage von ABB zufolge im Durchschnitt mit einem Gewinn von 919 Millionen Dollar und einem Umsatz von 8,11 Milliarden Dollar gerechnet.

Für das gesamte Jahr erhöhte der Konzern die Prognose. ABB rechnet nun mit einer operativen Marge zwischen 16,5 Prozent und 17,0 Prozent. Bisher hatte der Konzern mehr als 16 Prozent angepeilt. Der Umsatz solle im niedrigen Zehn-Prozent-Bereich zulegen.

