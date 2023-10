AKTIE IM FOKUS: SAF-Holland bleiben nach Prognose-Erhöhung oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Mittwoch von Beginn an starken Aktien von SAF-Holland haben am Nachmittag auf die Anhebung der Unternehmensziele ihre Kursgewinne nur kurz noch etwas ausgebaut. Mit in der Spitze 13,48 Euro sprangen die Titel auf den höchsten Stand seit Ende Juli. Zuletzt notierten sie mit plus 7,4 Prozent auf 13,19 Euro und hatten damit den zweiten Platz im Nebenwerteindex SDax inne.

Der Nutzfahrzeugzulieferer hatte nach einem überraschend gut ausgefallenen dritten Quartal seine Jahresziele erneut nach oben angepasst. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck & Aufhäuser war zuvor bereits von einem soliden Quartalsbericht und auch von einer Aufstockung der Unternehmensprognosen ausgegangen./ajx/jha/