ABB Ltd / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Ergebnis des 3. Quartals 2023



18.10.2023 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, Schweiz, 18. Oktober 2023 Positives Book-to-Bill-Verhältnis, hohe Marge und starker Cashflow Auftragseingang -2% auf 8 052 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +2%

Umsatz +8% auf 7 968 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +11%

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 259 Millionen US-Dollar, Marge bei 15,8%

Operatives EBITA 1 von 1 392 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 17,4%

Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,48 US Dollar, +149% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit4 1 351 Millionen US-Dollar, +71%

DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q3 2023 Q3 2022 USD Vergleich- bare Basis1 9M 2023 9M 2022 USD Vergleich- bare Basis1 Auftragseingang 8 052 8 188 -2% 2% 26 169 26 368 -1% 4% Umsatz 7 968 7 406 8% 11% 23 990 21 622 11% 16% Bruttogewinn 2 762 2 481 11% 8 366 7 052 19% in % des Umsatzes 34,7% 33,5% +1,2 pkt 34,9% 32,6% +2,3 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 259 708 78% 3 755 2 152 74% Operatives EBITA1 1 392 1 231 13% 11% 3 4 094 3 364 22% 22% 3 In % des operativen Umsatzes1 17,4% 16,6% +0,8 pkt 17,0% 15,5% +1,5 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 905 420 115% 2 902 1 469 98% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 882 360 145% 2 824 1 343 110% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,48 0,19 149%2 1,52 0,70 116%2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit4 1 351 791 71% 2 393 600 299% 1 Für eine Überleitung von Nicht-GAAP-Kennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q3 2023 Financial Information“. 2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt). 4 Der Betrag stellt die Summe der fortgeführten und nichtfortgeführten Aktivitäten dar.

«Das dritte Quartal 2023 war für ABB ein starkes Quartal, in dem wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis, eine operative EBITA-Marge von erneut über 17 Prozent und einen starken Cashflow erzielt haben. Wir sind damit gut positioniert, um im Gesamtjahr einen Free Cashflow von rund 3 Milliarden US-Dollar zu erreichen.»

Björn Rosengren, CEO

Zusammenfassung des CEO

Das dritte Quartal entwickelte sich weitgehend wie geplant, und ich freue mich über das vergleichbare Auftrags-wachstum von 2 Prozent, das zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,01 beigetragen hat. Unsere Erwartung eines positiven Book-to-Bill-Verhältnisses für das Quartal wurde damit trotz eines zweistelligen vergleichbaren Umsatzwachstums erfüllt. Auch in diesem Quartal haben alle Geschäftsbereiche eine starke operative Performance geliefert, diesmal gekoppelt mit einer sehr hohen Cashflow-Generierung. Damit liegen wir auf Kurs, für das Gesamtjahr 2023 einen Free Cashflow von rund 3 Milliarden US-Dollar zu erreichen.



Insgesamt wuchs das operative EBITA um 13 Prozent, und die operative EBITA-Marge verbesserte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 80 Basispunkte auf 17,4 Prozent. Unterstützt wurde dies durch einen starken Preisbeitrag, mit dem die gestiegenen Personalaufwände mehr als ausgeglichen werden konnten. Die effiziente Umsetzung höherer Produktionsmengen wirkte sich ebenfalls positiv aus. Erfreulicherweise trägt unsere Fokussierung auf die Cash-Conversion Früchte: Der Cashflow aus Geschäfts-tätigkeit stieg von 560 Millionen US-Dollar im Vorjahres-quartal auf 1,4 Milliarden US-Dollar, insbesondere dank höherer Erträge und einem besseren Management des Nettoumlaufvermögens.



Im Projekt- und Systemgeschäft, das oft mit unseren verschiedenen Mittelspannungsangeboten verbunden ist, herrschte wie schon in den letzten Quartalen eine starke Auftragsdynamik. Dadurch konnte der Rückgang in Teilen des kurzzyklischen Geschäfts mehr als kompensiert werden. Insgesamt blieben die meisten Kundensegmente stabil oder verbesserten sich. Rückläufige Tendenzen waren hauptsächlich in den Segmenten Fertigungsautomation und Baubranche festzustellen. Das stärkste Auftragsplus erzielte der Geschäftsbereich Prozessautomation, gestützt auf einen lebhaften Markt und den zusätzlichen Beitrag eines Grossauftrags in Höhe von rund 285 Millionen US-Dollar. Im Geschäftsbereich Robotik & Fertigungs-automation wurde der Auftragseingang dagegen durch die Normalisierung des kundenseitigen Bestellverhaltens angesichts sich verkürzender Lieferzeiten gebremst. Auch Bestandsanpassungen in den robotikbezogenen Vertriebskanälen in China wirkten sich nachteilig aus.



Geografisch betrachtet erwies sich die Region amerikanischer Kontinent als Wachstumsmotor für den Auftragseingang, unterstützt durch das zweistellige vergleichbare Wachstum in den USA und den Buchungszeitpunkt von Grossaufträgen. Auch in der Region Asien, Naher Osten und Afrika legten die Aufträge auf vergleichbarer Basis zu. Indien verzeichnete ein weiteres Quartal mit einer starken Entwicklung gegenüber der Vorjahresperiode. In China hingegen gingen die Aufträge auf vergleichbarer Basis im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurück, insbesondere beeinträchtigt durch schwache Nachfrage im Robotik- und Bausektor. Ausserhalb dieser erwähnten Segmente waren gegen Ende des Quartals jedoch erste Anzeichen für eine Stabilisierung des chinesischen Marktes zu sehen, obwohl die Unsicherheit zugegebenermassen hoch bleibt. Europa verzeichnete einen Auftragsrückgang im niedrigen zweistelligen Bereich. Neben dem sich abschwächenden Markt machte sich auch der hohe Vergleichswert des Vorjahresquartals bemerkbar, der mit dem Buchungs-zeitpunkt von Grossaufträgen zusammenhing.



Nachhaltigkeit ist in all unseren Tätigkeiten verankert. Dies wurde zu meiner Freude von MSCI gewürdigt, das ABB auf das höchste ESG-Rating AAA hochgestuft hat. Damit rangieren wir unter den führenden 10 Prozent der Unternehmen unserer Branche.



Im Berichtsquartal erweiterte der Geschäftsbereich Prozessautomation seine Partnerschaft mit Northvolt und liefert Elektrifizierungs- und Automationstechnologien für die weltweit grösste Batterie-Recyclinganlage Revolt Ett. Die Anlage wird jährlich 125 000 Tonnen Altbatterien und Abfälle aus der Batterieproduktion recyceln und wird damit die weltweit grösste Einrichtung dieser Art sein.



Wir haben kürzlich weitere Schritte unternommen, um unsere Kunden auf dem Weg zu einer nachhaltigeren und flexibleren Produktion zu unterstützen. Dazu hat der Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation seine Roboterfamilie um vier Modelle in 22 Varianten erweitert, die Energie-einsparungen von bis zu 20 Prozent ermöglichen. Darüber hinaus haben wir Pläne bekannt gegeben, 280 Millionen US-Dollar in unser Robotikgeschäft in Schweden zu investieren. Der Standort wird als europäisches Zentrum dienen und uns ermöglichen, unsere Kunden in Europa mit lokal gefertigten Produkten in einem wachsenden Markt besser zu bedienen. Der neue Campus, der Ende 2026 eröffnet werden soll, wird die bestehenden alten Robotik-Einrichtungen ersetzen.



Mit dem erfolgreich vollzogenen Verkauf der Division Power Conversion haben wir alle Ende 2020 angekündigten Veräusserungen von Divisionen abgeschlossen. Zukünftig werden wir die Produktgruppen in allen Divisionen fortlaufend überprüfen, um das Portfolio im Rahmen des Betriebsmodells ABB Way weiter zu optimieren.



Björn Rosengren

CEO



Ausblick

Für das vierte Quartal 2023 erwarten wir ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich. Zudem gehen wir davon aus, dass sich das historische Muster wiederholt und die operative EBITA-Marge im vierten Quartal niedriger liegen wird als im dritten Quartal – bei rund 16 Prozent.



Im Gesamtjahr 2023 erwarten wir ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im «low teens»-Bereich und eine operative EBITA-Marge zwischen 16,5 Prozent und 17,0 Prozent.



Die vollständige Version der Medienmitteilung inkl. aller Appendixe in englischer Sprache finden Sie auf www.abb.com/news



Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 18. Oktober 2023, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.



