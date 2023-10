Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.10.2023 Kursziel: 3,60 Euro (zuvor: 4,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter Preview Q3: Weitere Ergebnisverbesserung erwartet, Branchenumfeld dürfte allerdings vorerst herausfordernd bleiben BIKE24 Holding AG wird am 2. November die Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate veröffentlichen. Wir erwarten gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahr eine leichte Verbesserung der Ergebnismargen, positionieren uns für Q4/23 und das Geschäftsjahr 2024 allerdings aufgrund der anhaltenden Herausforderungen in der Branche etwas defensiver. Wir gehen davon aus, dass BIKE24 sich im abgelaufenen Quartal weiter auf eine Steigerung der Profitabilität fokussiert hat, die zulasten der Umsatzentwicklung gegangen sein dürfte. Entsprechend rechen wir in Q3 mit einem erneuten Umsatzrückgang auf 61,5 Mio. Euro (-15,3% yoy), jedoch einer nahezu stabilen Entwicklung gegenüber dem Vorquartal (62,9 Mio. Euro). Gleichzeitig dürfte sich aufgrund der Preisdisziplin die Rohertragsmarge (MONe: 27%) sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vorquartal weiter verbessert haben (Q2/23: 25,8%; Q3/22: 24,8%). Entsprechend erwarten wir ein positives EBITDA von 1,6 Mio. Euro (Q3/22: 1,5 Mio. Euro), allerdings noch deutlich unter der historisch zweistelligen Profitabilität. Auch bezüglich des Working Capital erwarten wir eine weitgehend stabile Entwicklung. Entsprechend dürfte die Liquiditätsposition weiter im zweistelligen Millionenbereich liegen und die Covenants in Q3 erreicht werden. Die Lage bei einigen Marktbegleitern dürfte hingegen nicht so komfortabel sein. So hatte SIGNA Sport United (SSU) - Eigentümer von u.a. Fahrrad.de, Wiggle und Brügelmann - nach massiven Liquiditätsabflüssen in den letzten Quartalen für den Jahresabschluss 2022 u.E. nur durch eine Eigenkapitalzusage des Großaktionärs SIGNA Holding in Höhe von 150 Mio. Euro einen Going Concern erhalten. Die angespannte operative Situation im laufenden Jahr hat das Management im Oktober dazu veranlasst, den Restrukturierungs- und Kostensenkungsprozess noch einmal deutlich zu beschleunigen. U.a. wurde auch bekannt gegeben, ein Delisting der Aktie an der NYSE anzustreben, nachdem die Aktie seit Veröffentlichung der H1 Zahlen im Juni nochmals über 90% an Wert verloren hatte. Die am Montag erfolgte Kündigung der Finanzierungszusage von SIGNA dürfte die brisante Situation bei SSU noch verschärfen. Auch der Marktbegleiter Accel kämpft mit den Überbeständen am Markt. So hat die hohe Kapitalbindung im Vorratsvermögen von über 1 Mrd. Euro im September zu einem Downgrade von Fitch (von "B" auf "B-") und einer Zwischenfinanzierung des Eigentümers KKR in Höhe von 100 Mio. Euro geführt. Aufgrund dieser Umstände gehen wir entgegen unserer bisherigen Erwartung davon aus, dass der Angebotsüberhang über Q4 noch in das Jahr 2024 hinein reichen dürften und haben unsere Prognosen entsprechend erneut reduziert. Fazit: Trotz der strukturellen Wachstumstrends ist die Krise am Fahrradmarkt noch nicht ausgestanden und dürfte einige Wettbewerber die Existenz kosten. Entsprechend erachten wir die aktuelle Performance im Wettbewerbsvergleich als solide auch wenn sie der historischen Ertragskraft noch hinterherfährt. Wir bekräftigen daher uns Rating "Kaufen" mit einem EV/EBITDA 2024e von 7,3x und einem leicht reduzierten Kursziel von 3,60 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27883.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °