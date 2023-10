EQS-Adhoc: fashionette AG veröffentlicht die pro-forma Prognose für das neu entstehende Unternehmen The Platform Group AG

EQS-Ad-hoc: fashionette AG / Schlagwort(e): Prognose

19.10.2023 / 09:10 CET/CEST

Düsseldorf, 19. Oktober 2023. Der Vorstand der fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1, „fashionette“) veröffentlicht die pro-forma Prognose des Geschäftsjahres 2023 für das neu entstehende Unternehmen The Platform Group AG.



Am 06. September 2023 wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, The Platform Group GmbH & Co. KG („TPG“) mittels einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in die fashionette AG einzubringen sowie die fashionette und TPG zusammenzuführen. Zudem hat die Hauptversammlung der Umbenennung der fashionette AG in The Platform Group AG zugestimmt. Die Einbringung der TPG in die fashionette ist zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch nicht im Handelsregister eingetragen.



Für die künftig zusammengeführte Gesellschaft The Platform Group AG prognostiziert der Vorstand der fashionette AG im Geschäftsjahr 2023 einen kombinierten pro-forma GMV (Gross Merchandise Volume) von EUR 700 Mio., einen pro-forma Umsatz in Höhe von EUR 440 Mio. sowie ein pro-forma bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 20 Mio. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 entspricht die Prognose einem zu erwartenden Wachstum des pro-forma GMV von 14 % sowie des pro-forma Umsatzes von 32 %. Das erwartete pro-forma bereinigte EBITDA von EUR 20 Mio. liegt 92 % über dem Vergleichswert des Geschäftsjahres 2022. In den Wachstumsraten sind sowohl das organische als auch das anorganische Wachstum berücksichtigt.



Die pro-forma Prognose beinhaltet dabei die Erwartungen für fashionette und TPG für jeweils 12 Monate des Geschäftsjahres 2023. Die Zahlen wurden so ermittelt, als wenn die Einbringung der TPG in die fashionette bereits zum 1. Januar 2023 erfolgt wäre, bzw. in Bezug auf die Vorjahresvergleichszahlen, als wenn die Einbringung bereits zum 1. Januar 2022 erfolgt wäre.



Mittelfristig erwartet der Vorstand der fashionette AG, einen GMV von EUR 1 Mrd. sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7 % und 10 % erreichen zu können. Zudem ist mittelfristig ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten).



Zudem hat fashionette die konsolidierten, geprüften Zahlen der neu entstehenden The Platform Group AG für die Jahre 2021, 2022 sowie für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Diese stehen im Bereich Investor Relations https://corporate.fashionette.com/de/ zum Download bereit.



