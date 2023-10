THERMO FISHER - Aktie fällt durch

Thermo Fisher Scientific Inc. - WKN: 857209 - ISIN: US8835561023 - Kurs: 467,260 $ (NYSE)

Die Aktie von Thermo Fisher war lange Jahre ein Highflyer und eilte von einem Allzeithoch zum nächsten. Am 31. Dezember 2021 markierte der Wert sein aktuelles Rekordhoch bei 672,34 USD.

Seitdem befindet er sich in einer Abwärtsbewegung und fiel im November 2022 auf ein Tief bei 475,77 USD zurück. Dort startete eine Erholung auf 609,85 USD. Anschließend kam es zu zwei Rallyversuchen, die aber beide scheiterten.

Mitte September fiel die Aktie unter ihren Aufwärtstrend seit November 2022. In dieser Woche deutet sich ein Rückfall unter das Tief aus dem November 2022 an. Gestern schloss das Papier bei 467,26 USD und damit unter dem besagten Tief.

Weitere Verkaufswelle droht

Das Chartbild der Aktie von Thermo Fisher macht nach den Verlusten in den letzten Wochen auf kurzfristige Sicht einen bärischen Eindruck. Die Aktie könnte noch in Richtung 435,77 USD - 433,52 USD abfallen. Dort liegt ein wichtiger Unterstützungsbereich. Dort sollte es eigentlich zu einer deutlichen Erholung in Richtung 520 USD kommen.

Fällt die Aktie aber unter den Unterstützungsbereich um 435,77-433,52 USD, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung bis 342,26 USD oder sogar an den Aufwärtstrend seit November 2008 bei aktuell 274,75 USD drohen.

Fazit: Die Aktie von Thermo Fisher sollte kurzfristig noch unter Druck stehen. Aber diese Verkaufswelle könnte die Aktie in einen potenziellen mittelfristigen Kaufbereich führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)