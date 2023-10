EQS-Adhoc: GoingPublic Media AG: Beendigung der Verhandlungen über den Erwerb des Geschäftsbereichs „Markt und Mittelstand“ von der Weimer Media Group

EQS-Ad-hoc: GoingPublic Media AG / Schlagwort(e): Ankauf

GoingPublic Media AG: Beendigung der Verhandlungen über den Erwerb des Geschäftsbereichs „Markt und Mittelstand“ von der Weimer Media Group



20.10.2023 / 18:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 GoingPublic Media AG: Beendigung der Verhandlungen über den Erwerb des Geschäftsbereichs „Markt und Mittelstand“ von der Weimer Media Group München, 20. Oktober 2023 – Die GoingPublic Media AG teilt mit, dass die Verhandlungen über den Erwerb des Geschäftsbereichs „Markt und Mittelstand“ von der Weimer Media Group nicht mehr weitergeführt werden. Beide Parteien nehmen Abstand von weiteren Gesprächen und Maßnahmen. Der am 21. Juli unterzeichnete Letter of Intent hatte vorgesehen, den Geschäftsbereich „Markt und Mittelstand“ der Weimer Media Group im Rahmen eines Asset Deals zu erwerben. Weimer Media sollte über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage Aktionär von GoingPublic Media werden. Die Transaktion stand noch unter dem Vorbehalt der Due Diligence, dem Ergebnis des Wertgutachtens für den Geschäftsbereich Markt und Mittelstand, der Zustimmung des Aufsichtsrats von GoingPublic Media sowie dem Abschluss beiderseits befriedigender Verträge. Ansprechpartner bei Rückfragen: GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de, Corporate Website: www.goingpublic.ag Über die GoingPublic Media AG: Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 30 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.de; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 (physische/virtuelle/hybride) Events pro Jahr gegenüber. Die mehrsprachige (deutsch/chinesisch) Investmentplattform China/Deutschland (www.investmentplattformchina.de) bildet die Basis für die 2019 ausgegründete Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote: 70%). Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.



Ende der Insiderinformation

20.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com