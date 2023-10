PAION - Verwässerung um 66 %! Biotech-Aktie geht baden!

PAION AG - WKN: A3E5EG - ISIN: DE000A3E5EG5 - Kurs: 3,660 € (XETRA)

Die Liste der Biotech-Enttäuschungen in Deutschland ist lang. Agennix (zuvor GPC Biotech), Medigene, Epigenomics, 4SC, Mologen, Paion... Ihnen allen ist gemein, dass sie jahrelang unter erheblichen Kapitalanstrengungen Forschung betrieben haben ohne jedoch auch nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg durch Produktzulassungen in Form von positiven Cashflows generieren zu können. Die Folge: Eine Kapitalerhöhung folgt(e) auf die andere. Schießen die Geldgeber nichts mehr nach, ist der Ofen aus. So gesehen bei Agennix oder auch Mologen.

Paion wiederum scheint neue Geldgeber gefunden zu haben. Nachdem das Unternehmen vor gut einer Woche mitgeteilt hatte, rund 10 Mio. EUR durch eine Bezugsrechtkapitalerhöhung einnehmen zu wollen, erfolgten gestern nach XETRA-Börsenschluss weitere Details. Rund 4,76 Mio. Aktien sollen ausgegeben werden, der Bezugskurs liegt bei 1,90 EUR. Zum Vergleich: Am Donnerstag schloss die Aktie noch bei 3,66 EUR. Die Ausgabe der 4,76 Mio. Aktien bedeutet zudem, dass das Grundkapital um rund zwei Drittel verwässert wird. Es lag bislang bei 7.133.699 EUR. Drei alte Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen.

Zwei Backstop-Investoren warten

Es ist anzunehmen, dass, sollte das Interesse der bestehenden Aktionäre verhalten ausfallen, die zwei vor einer Woche angekündigten "Backstop-Investoren", Humanwell Healthcare aus China und Nice & Green aus der Schweiz, die nicht bezogenen Aktien kaufen werden. Humanwell hat hierfür rund 6 Mio. EUR bereitgestellt, Nice & Green rund 5 Mio. EUR. Paion selbst rechnet mit einem Bruttoemissionserlös von 9 Mio. EUR. Das Geld möchten die Verantwortlichen für Investitionen in die kommerzielle Infrastruktur, die Markteinführung des Produkts Byfavo in der Allgemeinanästhesie in Europa, das Produktlebenszyklusmanagement und die Erfüllung von Entwicklungsverpflichtungen nutzen sowie für Rückzahlungen und Zinsen im Rahmen des Darlehensvertrags mit der Europäischen Investitionsbank und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Fazit: Lebenszeitverlängerung für Paion! Der langfristige Kursverlauf der Aktie spricht aber Bände. Die Verwässerung ist extrem. Anleger sollten auch weiterhin einen Bogen um das Papier machen.

