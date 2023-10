Südzucker AG: Zuckerpreise auf 12-Jahreshoch ermöglichen erneute Prognoseanhebung!

Schlechte Ernten, schwache Regenfälle in Indien und die Sorge, dass Indien die Zuckerexporte künftig begrenzen könnte, haben den Zuckerpreis kürzlich zu einem 12-Jahreshoch geführt. Nutznießer dieser Entwicklungen ist die Südzucker AG, welche einer der weltweit größten Zuckerhersteller ist

Zucker und Biokraftstoffe als Wachstumstreiber

Die Südzucker AG ist einer der größten Zuckerhersteller der Welt. Das Angebot umfasst eine breite Palette von Aktivitäten in der Lebensmittel- und Agrarindustrie. Der Kern des Geschäftsmodells von Südzucker ist die Produktion von Zucker aus Zuckerrüben und Zuckerrohr. Das Unternehmen ist in der Lage, eine beträchtliche Menge Zucker herzustellen und ist in Europa führend in dieser Branche. Zucker wird in verschiedenen Formen produziert, darunter Kristallzucker, Würfelzucker und Puderzucker, und wird in der Lebensmittelindustrie für eine Vielzahl von Produkten verwendet. Neben Zucker produziert Südzucker auch Stärke und Stärkeprodukte. Diese werden aus verschiedenen Rohstoffen wie Kartoffeln, Mais und Weizen hergestellt. Stärke findet wiederum Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Lebensmittel, Papierherstellung, Textilien, aber auch in der Bioethanolproduktion. Das Unternehmen ist zudem in der Verarbeitung von Früchten tätig und stellt Fruchtsaftkonzentrate, Fruchtpürees und Fruchtzubereitungen her. Diese Produkte werden in der Lebensmittelindustrie, insbesondere in der Herstellung von Marmeladen, Getränken und Backwaren, verwendet. Südzucker produziert obendrein Bioethanol aus nachwachsenden Rohstoffen wie Getreide und Zuckerrüben. Dieses Bioethanol wird in erster Linie als Kraftstoffbeimischung für Benzin verwendet. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen auch erneuerbare Energie durch die Verbrennung von Biomasse, insbesondere aus Reststoffen der Zucker- und Stärkeproduktion. Neben der Herstellung von Produkten für den menschlichen Verzehr stellt Südzucker auch Futtermittel her. Diese werden aus Nebenprodukten der Zucker- und Stärkeproduktion gewonnen und an landwirtschaftliche Betriebe zur Fütterung von Nutztieren geliefert. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Landwirtschaft an, darunter Beratung, Saatgutverkauf und landwirtschaftliche Betriebsmittel. Dies dient dazu, die Erträge und die Qualität der landwirtschaftlichen Rohstoffe, insbesondere der Zuckerrüben, zu verbessern. Südzucker ist international tätig und exportiert seine Produkte in viele Länder weltweit. Sie unterhalten Produktionsstandorte und Niederlassungen in verschiedenen Regionen und bedienen globale Märkte.

Biokraftstoffe im Fokus der Öffentlichkeit

Der Südzucker AG gehören ca. 70 % der Aktien von der CropEnergies AG. Die CropEnergies AG ist wiederum ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Der Konzern sieht dabei nachhaltig produziertes Ethanol als Benzinersatz als eine Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der klimafreundlichen Energieversorgung, insbesondere im Transportsektor, an. Dass der Verkehrssektor seine Schadstoffemissionen senken muss, haben auch die internationalen Regierungen erkannt. Es bestehen bereits zahlreiche Vorgaben, um mehr Klimafreundlichkeit zu erzielen. Auch die EU-Kommission hat dieses Thema im Blick. So wurden kürzlich strengere Vorgaben für neue Lastwagen und Busse thematisiert. Laut Bundesumweltministerium geht es dabei um eine Verringerung um 90 % bis 2040. Für 2030 sei ein Zwischenziel von 45 % vorgesehen. Damit folgen die EU-Staaten weitgehend einem Vorschlag der EU-Kommission. CropEnergies sieht in dem Wandel viel Potenzial, wie durch die am 10. Oktober vorgelegten Quartalsergebnisse untermauert wurde. Am 17. Oktober meldete der Konzern dann die Einweihung der ersten Super-E20-Zapfsäule in Mannheim, welche für neuen Schwung bei der Aktie gesorgt hat.

