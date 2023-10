EQS-News: A.S. Création Tapeten AG: Neuer Vorstand für Finanzen und Controlling

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Personalie

Im Januar 2023 hatte die A.S. Création Tapeten AG darüber informiert, dass Herr Maik Krämer (Vorstandsvorsitzender und verantwortlich für Finanzen und Controlling) aus persönlichen Gründen nach 23 Jahren Vorstandstätigkeit für eine weitere Amtszeit ab dem 1. April 2024 nicht zur Verfügung stehen wird. Nach einem sorgfältigen Such- und Auswahlprozess hat der Aufsichtsrat Herrn Michael Rockenbach für einen Zeitraum von drei Jahren zum Vorstand Finanzen und Controlling der A.S. Création Tapeten AG bestellt. Herr Rockenbach wird sein Amt spätestens am 1. Mai 2024 antreten. Es ist von Seiten des Aufsichtsrats geplant, mit Herrn Krämer eine entsprechende Vereinbarung zu treffen, um eine reibungslose Überleitung der Aufgaben auf Herrn Rockenbach sicherzustellen. Michael Rockenbach (Jahrgang 1976) verfügt über langjährige Berufserfahrungen im Bankensektor, in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung sowie im Bereich Finanzen und Controlling von Industrieunternehmen. Gegenwärtig ist Herr Rockenbach kaufmännischer Leiter der TROX GmbH, Neukirchen-Vluyn. Nach Überzeugung des Aufsichtsrats verfügt Herr Rockenbach damit über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen, um A.S. Création gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern Tim Herder (Jahrgang 1982; verantwortlich für Vertrieb und Marketing) und Antonios Suskas (Jahrgang 1974; verantwortlich für Produktion und Logistik) erfolgreich weiterzuentwickeln und in die Zukunft zu führen. Wie bereits angekündigt, wird Tim Herder ab dem 1. Januar 2024 die Aufgaben von Maik Krämer als Vorstandvorsitzender übernehmen. Im Zusammenhang mit der Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden wurde der Dienstvertrag von Herrn Herder bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Gummersbach, 23. Oktober 2023 A.S. Création Tapeten AG Der Vorstand Kontakt: Maik Krämer

