Johnson & Johnson: Chance auf Doppelboden!

Seit Anfang letzten Jahres und einem Kursniveau von 186,60 US-Dollar besteht ein intakter Abwärtstrend, dieser drückte die Notierungen zu Beginn dieses Jahres auf 150,11 US-Dollar und damit einer sehr wichtigen Horizontalunterstützung bestehend seit 2020 talwärts. Nach einem kurzen Anstieg auf 179,92 US-Dollar und den laufenden Abwärtstrend ging es noch einmal auf dieses Niveau runter. Aber ausgerechnet an dieser Stelle könnten Schnäppchenjäger demnächst intervenieren und für eine temporäre Erholung sorgen. Für einen nachhaltigen Trendwechsel bedarf es allerdings noch sehr viel größerer Anstrengungen und Zeit.

Interessanter Preisbereich

Vorläufig sollten sich Investoren das Kursgeschehen im Bereich von 150,00 US-Dollar bei Johnson & Johnson ansehen, erste Hinweise auf eine längere Erholungsbewegung ergeben sich oberhalb des EMA 200 (Woche) von 159,18 US-Dollar. In der Folge könnten dann Zugewinne an 164,42 und schließlich 167,23 US-Dollar generiert werden. Spätestens am laufenden Abwärtstrend um 171,00 US-Dollar dürfte aber wieder Schluss mit steigenden Notierungen sein. Bricht dagegen die Horizontalunterstützung von rund 150,00 US-Dollar weg, müssten sich Investoren mit Abschlägen auf 133,65 US-Dollar konfrontiert sehen.