MERCK KGaA - Aktie mit neuem Jahrestief

Die Aktie des deutschen Pharmakonzerns Merck KGaA markierte nach einer langen Rally im Dezember 2021ihr aktuelles Allzeithoch bei 231,50 EUR. Seit diesem Tief befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung.

Im Juli 2023 markierte er ein Tief bei 145,60 EUR. Nach einer Erholung bis knapp über den EMA50 (Wochenbasis) geriet die Aktie Anfang September 2023 wieder unter Druck. Zu Beginn dieser Woche fällt der Aktienkurs unter 145,60 EUR und damit auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch.

Die nächsten wichtigen Unterstützungen sind erst im Bereich um 127,20 EUR bis 125,95 EUR und damit im Bereich des alten Allzeithochs aus dem Februar 2020 zu finden.

Verkaufswelle kann zunächst weitergehen

Mit dem neuen Tief wird die Abwärtsbewegung in der Aktie von Merck KGaA bestätigt. Klar antizkylische Kaufchancen lassen sich erst im Bereich um 127,20-125,95 EUR ausmachen.

Ein mittelfristiges prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 171,05 EUR. Dann wäre eine Rally gen 204 EUR möglich.

Fazit: Die Schwäche an den Märkten hinterlässt auch in der Aktie von Merck KGaA ihre Spuren und führt offenbar zu einem Fortsetzungssignal in der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch.

